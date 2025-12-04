Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕπεκτείνεται το σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου με χρηματοδότηση ΕΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επεκτείνεται το σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου με χρηματοδότηση ΕΕ

 04.12.2025 - 12:37
Επεκτείνεται το σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου με χρηματοδότηση ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χρηματοδοτεί την επέκταση του σημείου διέλευσης Αγίου Δομετίου, η οποία υλοποιείται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) μέσω του μηχανισμού τοπικών υποδομών (LIF).

«Το έργο έχει στόχο να διευκολύνει τη ροή των οχημάτων και των πεζών, εξασφαλίζοντας πιο ομαλή και ασφαλή διέλευση για όλους τους χρήστες», αναφέρεται.

Προστίθεται πως το συγκεκριμένο σημείο διέλευσης είναι «από τα πιο πολυσύχναστα στο νησί, ενώ η κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια». Η επέκταση θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση, θα ενισχύσει την κινητικότητα και θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής, σημειώνει η Κομισιόν.

Στηn ανακοίνωση προστίθεται πως πρόσφατα υπογράφηκαν δύο συμβάσεις εκτέλεσης έργων συνολικής αξίας περίπου 435.000 ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν ανασκαφές, χωματουργικές εργασίες, πλακοστρώσεις, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όλα εντός της ζώνη ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση.

«Μόλις ολοκληρωθεί, το αναβαθμισμένο σημείο διέλευσης θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και θα ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων σε ολόκληρη την Κύπρο», προστίθεται.

Υποστηρίζοντας υποδομές που συνδέουν τις κοινότητες και διευκολύνουν την αλληλεπίδραση, αυτή η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ επένδυση συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της προσβασιμότητας και της αμοιβαίας κατανόησης σε ολόκληρο το νησί, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο επιβάτης που έσωσε 25 ανθρώπους όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή: «Έτρεξα και άρπαξα το τιμόνι, αντέδρασα ενστικτωδώς»

 04.12.2025 - 12:31
Επόμενο άρθρο

Στο Κίεβο ο ΠτΔ - Τον υποδέχθηκε ο Ζελένσκι

 04.12.2025 - 12:39
Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

  •  04.12.2025 - 13:14
Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

  •  04.12.2025 - 10:54
Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

  •  04.12.2025 - 11:41
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01
Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

  •  04.12.2025 - 10:30
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  04.12.2025 - 11:58
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  04.12.2025 - 10:17
Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

  •  04.12.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα