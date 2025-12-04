Επεκτείνεται το σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου με χρηματοδότηση ΕΕ

«Το έργο έχει στόχο να διευκολύνει τη ροή των οχημάτων και των πεζών, εξασφαλίζοντας πιο ομαλή και ασφαλή διέλευση για όλους τους χρήστες», αναφέρεται.

Προστίθεται πως το συγκεκριμένο σημείο διέλευσης είναι «από τα πιο πολυσύχναστα στο νησί, ενώ η κυκλοφορία αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια». Η επέκταση θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση, θα ενισχύσει την κινητικότητα και θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής, σημειώνει η Κομισιόν.

Στηn ανακοίνωση προστίθεται πως πρόσφατα υπογράφηκαν δύο συμβάσεις εκτέλεσης έργων συνολικής αξίας περίπου 435.000 ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν ανασκαφές, χωματουργικές εργασίες, πλακοστρώσεις, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όλα εντός της ζώνη ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Ιανουαρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση.

«Μόλις ολοκληρωθεί, το αναβαθμισμένο σημείο διέλευσης θα βελτιώσει την προσβασιμότητα και θα ενισχύσει τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων σε ολόκληρη την Κύπρο», προστίθεται.

Υποστηρίζοντας υποδομές που συνδέουν τις κοινότητες και διευκολύνουν την αλληλεπίδραση, αυτή η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ επένδυση συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας, της προσβασιμότητας και της αμοιβαίας κατανόησης σε ολόκληρο το νησί, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ