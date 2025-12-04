Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

 04.12.2025 - 13:01
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σε σοβαρή καταγγελία εναντίον οδηγού λεωφορείου προχώρησε η μητέρα ατόμου με απώλεια ακοής σε βάρος οδηγού λεωφορείου ο οποίος φέρεται να κατέβασε το παιδί της από το όχημα, απλά επειδή του ζήτησε να σβήσει τη θέρμανση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», η μητέρα σημείωσε ότι, λόγω του προβλήματος βαρηκοΐας που αντιμετωπίζει ο γιος της έχει το δικαίωμα για δωρεάν μεταφοράς με λεωφορεία, κάτι το οποίο έπραξε και σήμερα για να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για την ετήσια εξέταση ακοογράμματος στην οποία υποβάλλεται.

Όπως ισχυρίζεται η μητέρα, ο οδηγός ανέβασε την ένταση της θέρμανσης με αποτέλεσμα ο γιος της να νιώσει δυσφορία. Τότε ο γιος της του έγραψε σε μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο να σβήσει τη θέρμανση.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αυτό εκνεύρισε τον οδηγό με αποτέλεσμα να σταματήσει παράνομα σε σημείο όπου δεν υπάρχει στάση, λίγο πριν από το πρώτο κυκλικό κόμβο της Λεμεσού από Πάφο, και να τον κατέβασε στον δρόμο.

Ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

