Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

 04.12.2025 - 13:14
Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο Κίεβο ο ΠτΔ - Τον υποδέχθηκε ο Ζελένσκι

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτης, τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες:

▪️Διμερείς σχέσεις και περαιτέρω ενίσχυση τους

▪️Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία

▪️Ενημέρωση για τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειές μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ και των αρχών και αξιών της 🇪🇺

▪️ Σχέσεις 🇪🇺-🇺🇦 και ανταλλαγή απόψεων ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών στα ΜΜΕ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η γρίπη των πτηνών «χτυπάει» την Ευρώπη – Νέος οδηγός ετοιμότητας από το ECDC

 04.12.2025 - 13:10
Επόμενο άρθρο

Επ. Μεταφορών: Στην Ολομέλεια πρόταση νόμου για μηδενική αλκοόλη στους νέους οδηγούς

 04.12.2025 - 13:24

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

  •  04.12.2025 - 13:14
Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

  •  04.12.2025 - 10:54
Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

  •  04.12.2025 - 11:41
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01
Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

  •  04.12.2025 - 10:30
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  04.12.2025 - 11:58
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  04.12.2025 - 10:17
Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

  •  04.12.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα