Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτης, τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες:

▪️Διμερείς σχέσεις και περαιτέρω ενίσχυση τους

▪️Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία

▪️Ενημέρωση για τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειές μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ και των αρχών και αξιών της 🇪🇺

▪️ Σχέσεις 🇪🇺-🇺🇦 και ανταλλαγή απόψεων ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών στα ΜΜΕ.