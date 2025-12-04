Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Στο Κίεβο ο ΠτΔ - Τον υποδέχθηκε ο Ζελένσκι
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτης, τα θέματα που θα απασχολήσουν τις συνομιλίες:
▪️Διμερείς σχέσεις και περαιτέρω ενίσχυση τους
▪️Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία
▪️Ενημέρωση για τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειές μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ και των αρχών και αξιών της 🇪🇺
▪️ Σχέσεις 🇪🇺-🇺🇦 και ανταλλαγή απόψεων ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.
Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών στα ΜΜΕ.
