Προϋπολογισμός 2026: Σε εξέλιξη η ομιλία Κεραυνού ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής – Δείτε live εικόνα
 04.12.2025 - 14:17
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής η καθιερωμένη ομιλία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, καθώς ο Προϋπολογισμός του 2026 μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία.

Ο Υπουργός παρουσιάζει ενώπιον των βουλευτών τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των συζητήσεων που θα κορυφωθούν σε δύο εβδομάδες.

Το «τριήμερο» της συζήτησης και της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό έχει οριστεί για τις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι η ψήφισή του δεν αναμένεται να επιφυλάξει εκπλήξεις. Παρά ταύτα, το πολιτικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί από νωρίς σε άλλα μέτωπα.

Δείτε live την ομιλία του Μάκη Κεραυνού στην Ολομέλεια της Βουλής:

Κεντρική φωτογραφία: Αρχείο

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

