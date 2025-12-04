Προϋπολογισμός 2026: Σε εξέλιξη η ομιλία Κεραυνού ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής – Δείτε live εικόνα

Ο Υπουργός παρουσιάζει ενώπιον των βουλευτών τις βασικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της δημοσιονομικής πολιτικής για το επόμενο έτος, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο των συζητήσεων που θα κορυφωθούν σε δύο εβδομάδες.

Το «τριήμερο» της συζήτησης και της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό έχει οριστεί για τις 15, 16 και 17 Δεκεμβρίου, με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι η ψήφισή του δεν αναμένεται να επιφυλάξει εκπλήξεις. Παρά ταύτα, το πολιτικό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί από νωρίς σε άλλα μέτωπα.

Δείτε live την ομιλία του Μάκη Κεραυνού στην Ολομέλεια της Βουλής:

