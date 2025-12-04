Ecommbx
Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

 04.12.2025 - 14:56
Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

Η Φεντερίκα Μογκερίνι παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολλεγίου της Ευρώπης, αφού κατονομάστηκε ως ύποπτη σε έρευνα για απάτη και φερόμενη ευνοϊκή μεταχείριση σε πρόγραμμα εκπαίδευσης διπλωματών που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας ανακοίνωσε την αποχώρησή της μετά από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου.

Σε γραπτή δήλωσή της, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, η Μογκερίνι ανέφερε: «Σε συμφωνία με την ύψιστη αυστηρότητα και δικαιοσύνη με τις οποίες άσκησα πάντοτε τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη».

Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Στέφανο Σαννίνο, ανώτατου στελέχους της ΕΕ, ότι θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος Δεκεμβρίου, αφού και ο ίδιος κατονομάστηκε ως ύποπτος στην ίδια έρευνα. Ο Σαννίνο είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο.

Η έρευνα, που διεξάγεται από τον εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεντρώνεται σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους που ανατέθηκε στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο πλαίσιο διαγωνισμού για τη δημιουργία νέας ακαδημίας εκπαίδευσης νέων εθνικών διπλωματών και στελεχών της ΕΕ για μελλοντικούς ρόλους εκπροσώπησης της Ευρώπης στο εξωτερικό.

Οι εισαγγελικές αρχές υποψιάζονται ότι, την περίοδο 2021–2022, το Κολλέγιο της Ευρώπης και η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία μπορεί να συνεργάστηκαν προκειμένου να κατευθύνουν παρατύπως κοινοτικά κονδύλια προς το συγκεκριμένο έργο, μεταξύ άλλων φέροντας να παρέχουν στο Κολλέγιο εκ των προτέρων γνώση για τον διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είχε τυπικά ανοίξει σε πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παρά το βάρος των υποψιών, η Μογκερίνι παραμένει τεκμηρίως αθώα όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε δήλωσή της μετά την αποφυλάκισή της ανέφερε: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα δικαιοσύνης και εμπιστεύομαι ότι η ορθότητα των ενεργειών του Κολλεγίου θα διαπιστωθεί», προσθέτοντας ότι θα προσφέρει «πλήρη συνεργασία προς τις αρχές».

Η Φεντερίκα Μογκερίνι υπηρετεί ως πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2020, έχοντας την ευθύνη για τις πανεπιστημιουπόλεις σε Μπριζ, Βαρσοβία και Τίρανα. Το 2022 ανέλαβε και τη διεύθυνση της διπλωματικής ακαδημίας, ρόλο που οι κυβερνήσεις της ΕΕ κατέστησαν μόνιμο το 2024, χρηματοδοτώντας τη με 1,7 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ο πρόεδρος του Κολλεγίου της Ευρώπης, Χέρμαν φαν Ρόμπουι, όταν ρωτήθηκε σχετικά από το Euractiv, αρνήθηκε να σχολιάσει και επεσήμανε ότι δεν έχει δώσει συνέντευξη εδώ και έξι χρόνια.

