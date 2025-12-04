YouTube κατά της απαγόρευσης των social media για ανήλικους – «Πρόωρο και επικίνδυνο μέτρο» λέει η πλατφόρμα

Η κυβέρνηση της Καμπέρας στηρίζει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αναγκαία «ασπίδα» απέναντι σε όσα αποκαλεί «αλγορίθμους αρπακτικών», που – σύμφωνα με τους ειδικούς – ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών.

YouTube: «Το μέτρο κάνει τα παιδιά… λιγότερο ασφαλή»

Το YouTube ήταν από τους πρώτους κολοσσούς που αντέδρασαν. Με ανακοίνωση της, η πλατφόρμα χαρακτήρισε την απαγόρευση «πρόωρη», υποστηρίζοντας ότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα:

«Αυτός ο νόμος δεν θα κάνει τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο. Αντιθέτως, υπάρχει ο κίνδυνος να τα εκθέσει σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους», τονίζει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, οι νεαροί χρήστες πιθανότατα θα στραφούν σε μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη λάβει σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες γονιών και εκπαιδευτικών.

Παρά τις αντιδράσεις, το YouTube επιβεβαίωσε ότι όλοι οι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 16 ετών θα μπλοκαριστούν αυτόματα από την ημέρα εφαρμογής του νόμου, με βάση την ηλικία που έχουν δηλώσει στους λογαριασμούς Google. Τα παιδιά, πάντως, θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα χωρίς να συνδέονται σε λογαριασμό.

Η κυβέρνηση: «Παράξενη η στάση του YouTube»

Η υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Γουέλς, απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του YouTube: «Ειλικρινά παράξενες».

Η ίδια υποστήριξε πως, αν η πλατφόρμα θεωρεί το περιεχόμενό της ακατάλληλο για ανήλικους, τότε αυτό αποτελεί δικό της πρόβλημα να λύσει, όχι της κυβέρνησης.

«Με ένα μόνο νομοθέτημα μπορούμε να προστατεύσουμε τη Γενιά Άλφα από το να παρασυρθεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον γεμάτο κινδύνους», πρόσθεσε.

Ποιοι επηρεάζονται – Τι εξαιρείται

Η απαγόρευση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Μόνο στο Instagram υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες ηλικίας 13–15 ετών στην Αυστραλία.

Αντίθετα, εφαρμογές όπως Roblox, Pinterest και WhatsApp δεν περιλαμβάνονται (προς το παρόν) στον κατάλογο των απαγορευμένων.

«Δεν θα είναι τέλειο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα»

Η αυστραλιανή κυβέρνηση παραδέχεται ότι το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί άψογα από την πρώτη μέρα και ότι «κάποιοι ανήλικοι θα παρακάμψουν» τον αποκλεισμό. Ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται για κρίσιμο βήμα.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε: «Τα social media έχουν μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης, άγχους και – στη χειρότερη περίπτωση – σε πεδίο δράσης για διαδικτυακούς θηρευτές. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας».

Το αυστηρό αυτό μέτρο παρακολουθείται ήδη στενά από πολλές χώρες, καθώς μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον.

