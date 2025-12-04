Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήYouTube κατά της απαγόρευσης των social media για ανήλικους – «Πρόωρο και επικίνδυνο μέτρο» λέει η πλατφόρμα
ΔΙΕΘΝΗ

YouTube κατά της απαγόρευσης των social media για ανήλικους – «Πρόωρο και επικίνδυνο μέτρο» λέει η πλατφόρμα

 04.12.2025 - 15:30
YouTube κατά της απαγόρευσης των social media για ανήλικους – «Πρόωρο και επικίνδυνο μέτρο» λέει η πλατφόρμα

Αντιδράσεις προκαλεί στην Αυστραλία – αλλά και διεθνώς – ο πρωτοφανής νόμος που απαγορεύει σε όλους τους ανήλικους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Instagram, TikTok και YouTube, από τις 10 Δεκεμβρίου 2025.

Η κυβέρνηση της Καμπέρας στηρίζει την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια αναγκαία «ασπίδα» απέναντι σε όσα αποκαλεί «αλγορίθμους αρπακτικών», που – σύμφωνα με τους ειδικούς – ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των παιδιών.

YouTube: «Το μέτρο κάνει τα παιδιά… λιγότερο ασφαλή»

Το YouTube ήταν από τους πρώτους κολοσσούς που αντέδρασαν. Με ανακοίνωση της, η πλατφόρμα χαρακτήρισε την απαγόρευση «πρόωρη», υποστηρίζοντας ότι θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα:

«Αυτός ο νόμος δεν θα κάνει τα παιδιά ασφαλέστερα στο διαδίκτυο. Αντιθέτως, υπάρχει ο κίνδυνος να τα εκθέσει σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους», τονίζει η εταιρεία.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, οι νεαροί χρήστες πιθανότατα θα στραφούν σε μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα, ενώ σημείωσε ότι έχει ήδη λάβει σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες γονιών και εκπαιδευτικών.

Παρά τις αντιδράσεις, το YouTube επιβεβαίωσε ότι όλοι οι λογαριασμοί χρηστών κάτω των 16 ετών θα μπλοκαριστούν αυτόματα από την ημέρα εφαρμογής του νόμου, με βάση την ηλικία που έχουν δηλώσει στους λογαριασμούς Google. Τα παιδιά, πάντως, θα μπορούν να μπαίνουν στην πλατφόρμα χωρίς να συνδέονται σε λογαριασμό.

Η κυβέρνηση: «Παράξενη η στάση του YouTube»

Η υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Γουέλς, απάντησε άμεσα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του YouTube: «Ειλικρινά παράξενες».

Η ίδια υποστήριξε πως, αν η πλατφόρμα θεωρεί το περιεχόμενό της ακατάλληλο για ανήλικους, τότε αυτό αποτελεί δικό της πρόβλημα να λύσει, όχι της κυβέρνησης.

«Με ένα μόνο νομοθέτημα μπορούμε να προστατεύσουμε τη Γενιά Άλφα από το να παρασυρθεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον γεμάτο κινδύνους», πρόσθεσε.

Ποιοι επηρεάζονται – Τι εξαιρείται

Η απαγόρευση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Μόνο στο Instagram υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες ηλικίας 13–15 ετών στην Αυστραλία.

Αντίθετα, εφαρμογές όπως Roblox, Pinterest και WhatsApp δεν περιλαμβάνονται (προς το παρόν) στον κατάλογο των απαγορευμένων.

«Δεν θα είναι τέλειο, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα»

Η αυστραλιανή κυβέρνηση παραδέχεται ότι το μέτρο δεν θα εφαρμοστεί άψογα από την πρώτη μέρα και ότι «κάποιοι ανήλικοι θα παρακάμψουν» τον αποκλεισμό. Ωστόσο επιμένει ότι πρόκειται για κρίσιμο βήμα.

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε: «Τα social media έχουν μετατραπεί σε εργαλείο πίεσης, άγχους και – στη χειρότερη περίπτωση – σε πεδίο δράσης για διαδικτυακούς θηρευτές. Οφείλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας».

Το αυστηρό αυτό μέτρο παρακολουθείται ήδη στενά από πολλές χώρες, καθώς μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες αποφάσεις στο μέλλον.

 

ΠΗΓΗ: viralgreece.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έφτασε κοντά στον θάνατο αλλά αυτό που είδε δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί

 04.12.2025 - 15:17
Επόμενο άρθρο

Η νέα ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι για τη νοσηλεία της: Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια

 04.12.2025 - 15:34
Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

  •  04.12.2025 - 14:25
ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

  •  04.12.2025 - 14:59
Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

  •  04.12.2025 - 15:34
Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

  •  04.12.2025 - 14:15
Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

  •  04.12.2025 - 14:56
Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

  •  04.12.2025 - 13:52
Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  04.12.2025 - 13:27
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα