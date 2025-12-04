Ecommbx
Απάτες με ψεύτικους τραπεζικούς: Η Αστυνομία προειδοποιεί για ύποπτες κλήσεις και SMS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απάτες με ψεύτικους τραπεζικούς: Η Αστυνομία προειδοποιεί για ύποπτες κλήσεις και SMS

 04.12.2025 - 16:02
Απάτες με ψεύτικους τραπεζικούς: Η Αστυνομία προειδοποιεί για ύποπτες κλήσεις και SMS

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία, μετά από νέες αναφορές για προσπάθειες απάτης μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων που διαπράττονται με σκοπό την κλοπή χρημάτων.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από νέες καταγγελίες που έγιναν στην Αστυνομία, οι δράστες επικοινωνούν τηλεφωνικώς με πολίτες, παριστάνοντας τους εαυτούς τους ως τραπεζικούς λειτουργούς, και ζητούν από τους πολίτες στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών, προφασιζόμενοι ότι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί είναι απενεργοποιημένοι και χρειάζεται να καταχωρήσουν τηλεφωνικώς τα στοιχεία τους, με σκοπό την δήθεν ενεργοποίηση τους ξανά.

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι δράστες αποστέλλουν γραπτά μηνύματα σε πρόσωπα τα οποία έχουν αναρτημένα για πώληση διάφορα αντικείμενα σε πλατφόρμες του διαδικτύου, και αφού τους πείθουν ότι προτίθενται να αγοράσουν τα αντικείμενα τα οποία έχουν προς πώληση, τους αποστέλλουν διαδικτυακό σύνδεσμο με σκοπό να καταχωρήσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία για δήθεν πληρωμή τους.

Όπως διαπιστώθηκε μέσα από τις αστυνομικές εξετάσεις, και οι δύο πιο πάνω περιπτώσεις, αφορούν απάτη.

Συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή αφού τέτοιες τηλεφωνικές επικοινωνίες και ισχυρισμοί, είναι ψευδείς και αποσκοπούν στην εξαπάτηση και στην κλοπή χρηματικών ποσών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

