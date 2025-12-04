Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόψε τα μάτια στρέφονται στον ουρανό για την «ψυχρή» υπερπανσέληνο - Από πού πήρε το όνομά της

 04.12.2025 - 17:00
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του 2025 θα σήμερα, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους λάτρεις της αστρονομίας και στους ρομαντικούς παρατηρητές του νυχτερινού ουρανού.

Η φετινή πανσέληνος δεν θα είναι μόνο η τελευταία του φθινοπώρου για το βόρειο ημισφαίριο, αλλά θα εμφανιστεί και ως υπερπανσέληνος – δηλαδή μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τους αστρονόμους, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πανσέληνο του 2025 και ένα από τα πιο αναμενόμενα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.

Γιατί ονομάζεται «Ψυχρό Φεγγάρι»

Η ονομασία Cold Moon προέρχεται από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν παραδοσιακά στη Βόρεια Αμερική στις αρχές του χειμώνα.

Πρόκειται για τη σελήνη που σηματοδοτεί την πλήρη έλευση του ψύχους και των μακρών νυχτών.

Παραδοσιακά, η πανσέληνος του Δεκεμβρίου έχει ονομαστεί επίσης:

Long Nights Moon (Σελήνη των Μεγάλων Νυχτών), λόγω της μεγάλης διάρκειας της νύχτας,
Moon Before Yule, ένας παλιός αγγλικός όρος που αναφέρεται στη χειμερινή γιορτή Yule.

Γιατί η πανσέληνος του Δεκεμβρίου 2025 είναι υπερπανσέληνος

Το φετινό Ψυχρό Φεγγάρι αποτελεί την τρίτη από τις τέσσερις διαδοχικές υπερπανσελήνους που ολοκληρώνουν το 2025. Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι απόλυτα κυκλική αλλά ελαφρώς ελλειπτική, γεγονός που σημαίνει ότι η απόστασή της μεταβάλλεται.

Όταν μια πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο πλησιέστερο σημείο της Σελήνης προς τη Γη, τότε εμφανίζεται:

έως και 14% μεγαλύτερη
και πιο φωτεινή από μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Σελήνη θα βρεθεί μόλις στα 357.218 χιλιόμετρα από τη Γη. Μάλιστα, το Ψυχρό Φεγγάρι θα είναι 100% φωτισμένο μόλις 12 ώρες μετά το περίγειο, γεγονός που ενισχύει εντυπωσιακά το οπτικό αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει τη συγκεκριμένη πανσέληνο είναι η θέση της στον ουρανό. Οι αστρονόμοι επισημαίνουν ότι θα βρεθεί στο υψηλότερο σημείο του ουρανού σε σύγκριση με όλες τις πανσελήνους της χρονιάς στο βόρειο ημισφαίριο.

