ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

 04.12.2025 - 17:15
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, ενόψει της εορταστικής περιόδου, έχουν προωθηθεί όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για την καταβολή, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, όλων των συντάξεων και επιδομάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χριστουγεννιάτικο «δώρο» θα λάβουν χιλιάδες οικογένειες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

α) Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2025.

β) Οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις στους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος, καθώς και του εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα, 15.12.2025.

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

