Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

α) Οι συντάξεις του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Κοινωνική Σύνταξη και η ειδική αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης (Τιμητικό Επίδομα) για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, καθώς και η 13η πληρωμή τους, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 15.12.2025.

β) Οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις στους επωφελούμενους από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων για τον μήνα Δεκέμβριο 2025, περιλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου Επιδόματος, καθώς και του εφάπαξ εξαμηνιαίου τιμητικού επιδόματος, θα είναι κατατεθειμένα στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα, 15.12.2025.