Επιπλέον έδρα στην Πάφο, απώλεια για Λευκωσία ενέκρινε η Βουλή

Κατά τη συζήτηση, οι τοποθετήσεις των Βουλευτών επικεντρώθηκαν στη θεσμική συνέπεια, την ανάγκη σεβασμού της πληθυσμιακής αναλογίας και τη σημασία της αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους.

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι η Βουλή «σήμερα συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που η ίδια ψήφισε», δηλώνοντας θα υπερψηφίσει του κόμμα του και εκτιμώντας ότι η έδρα «θα επανέλθει στη Λευκωσία» σε επόμενη ανακατανομή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρυσάνθος Σαββίδης χαρακτήρισε τη μέρα «ιστορική», σημειώνοντας ότι «από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας η Πάφος αποκτά πέντε Βουλευτές και πως αυτό προσθέτει ακόμα μια δυνατή φωνή στο Κοινοβούλιο.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας υπενθύμισε ότι η πρόσφατη τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας προέβλεπε ρητά ότι ο εκλογικός κατάλογος θα καθορίζει τον αριθμό των εδρών. «Για να είμαστε συνεπείς, το κάναμε», τόνισε, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι με την αυτόματη εγγραφή η έδρα θα επανέλθει στη Λευκωσία.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι η αλλαγή «επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα» και δυναμώνει τη φωνή της Πάφο, προσθέτοντας ότι η απόκτηση πέμπτης έδρας δίνει «δικαίωμα και δεύτερου σταυρού» στους ψηφοφόρους, βοηθώντας και στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για ηθική υποχρέωση, λέγοντας ότι κανένας Βουλευτής δεν μπορεί να αντιταχθεί «σε αυτό που πριν από λίγες εβδομάδες ψήφισε». Υπογράμμισε ότι η έδρα ανήκει δικαιωματικά στην Πάφο και προειδοποίησε ότι με την αυτόματη εγγραφή δεν είναι μόνο η Πάφος και η Λευκωσία που θα επηρεαστούν.

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου σημείωσε ότι η ψήφιση είναι «αυτονόητη», καθώς οι έδρες πρέπει να κατανέμονται με βάση τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους. Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για «ιστορική στιγμή ή μεταρρύθμιση», αλλά για εφαρμογή των αυτονόητων.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος επανέφερε το ζήτημα του συνολικού αριθμού των Βουλευτών, λέγοντας ότι η Κύπρος δεν μπορεί να έχει τον μικρότερο αριθμό βουλευτών στην ΕΕ και ότι η αύξησή τους είναι αναγκαία για την αποτελεσματική κοινοβουλευτική λειτουργία, τη διπλωματία και τη συμμετοχή στις επιτροπές.

Τέλος, ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλάς εισηγήθηκε όπως λαμβάνεται υπόψη και η πραγματική συμμετοχή των πολιτών, ώστε ο αριθμός εδρών ανά επαρχία να λειτουργεί ως κίνητρο για ενεργότερη συμμετοχή στα κοινά.