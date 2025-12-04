Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 04.12.2025 - 18:10
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας

To Ουκρανικό θα αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Βουλής της Ουκρανίας κ. Ρούσλαν Στέφαντσουκ, στο Κίεβο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Σε συνάντηση του με τον κ. Στέφαντσουκ στο κτήριο του ουκρανικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί μονοήμερη επίσκεψη εργασίας στο Κιεβο με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία την 1η Ιανουαρίου 2026, είπε, μεταξύ άλλων, ότι στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Ουκρανικό θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα και κατά την Κυπριακή Προεδρία, σημειώνοντας πως η Κύπρος είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ που κατανοεί τι βιώνει η Ουκρανία και ο λαός της.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος γνωρίζει πολύ καλά τις επιπτώσεις της εισβολής, γνωρίζει τι σημαίνει να υπάρχουν αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι και εκτοπισμένοι.

Είπε ακόμη ότι κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα γίνει ό,τι καλύτερο, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για άνοιγμα του πρώτου κεφαλαίου της ενταξιακής διαδικασίας της Ουκρανίας στην ΕΕ και επεσήμανε πως η σταθερότητα, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια στην ΕΕ και στα κράτη μέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, το να έρθει πιο κοντά η Ουκρανία στην ΕΕ δεν αποτελεί μόνο πολιτική προτεραιότητα αλλά και γεωπολιτική.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της Κύπρου και προσωπικά του Προέδρου προς τη χώρα του κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκφράζοντας παράλληλα εκτίμηση για τις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ουκρανίας τόσο σε επίπεδο λαών όσο και σε επίπεδο Κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων, και σημειώνοντας πως προσβλέπει στην Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ.

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

