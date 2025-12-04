Μέγα σκάνδαλο στα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε «αξιωματούχο» της «πρωθυπουργίας» - Δεν πίστευαν τι βρήκαν σπίτι του

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, ο «αστυνομικός ανακριτής» ανέφερε ότι μεταξύ 2022 και 2024, ο ύποπτος έλαβε 220.000 ευρώ και 35.000 ΤΛ σε δωροδοκίες για συναλλαγές σε «κυβερνητικά» γραφεία και προσέφερε δωροδοκία 200.000 ΤΛ σε «κυβερνητικό αξιωματούχο» με αντάλλαγμα την μίσθωση γης σε τρίτο.

Ο «αστυνομικός ανακριτής» δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του υπόπτου χθες, βρέθηκαν δύο γεμιστήρες 9 χιλιοστών και 50 φυσίγγια στο υπνοδωμάτιό του, τα οποία ελήφθησαν ως αποδεικτικά στοιχεία.

Ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι παρατήρησε ότι οι έρευνες για πλαστά διπλώματα και δωροδοκίες έχουν εξαπλωθεί σε υψηλόβαθμους γραφειοκράτες που βρίσκονται πιο κοντά στον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ και διερωτήθηκε: «Εφόσον ο κ. Ουστέλ έχει δηλώσει ότι η αστυνομία μπορεί να τον ερευνήσει όπως κάθε άλλον πολίτη, θα πρέπει να ανακοινώσουν σήμερα ότι θα άρουν την ασυλία όλων των πολιτικών που εμπλέκονται σε αυτές τις έρευνες, συμπεριλαμβανομένου του κ. Ουστέλ, εάν αναφερθεί το όνομά του».