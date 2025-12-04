Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφημιστικό γραφείο αλλάζει όνομα – Με έδρα την Κύπρο κάνει νέα βήματα σε Ελλάδα, Βρυξέλλες και όχι μόνο

 04.12.2025 - 16:45
Η Giraffes in the Kitchen ανακοινώνει τη νέα της εταιρική ταυτότητα ως THAT Agency.

Σε μια λαμπρή εκδήλωση, η Giraffes in the Kitchen Cyprus ανακοίνωσε χθες και επίσημα τη νέα της εταιρική ταυτότητα, παρουσιάζοντας το νέο της όνομα: THAT Agency.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ολοκαίνουργιο μουσικό venue του Occhio Group, το ZAZZA, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του ειδικά για τον χριστουγεννιάτικο αυτό εορτασμό και κάνει την επίσημη πρεμιέρα του αυτή την Παρασκευή 5/12.

Συνεργάτες, πελάτες και φίλοι της εταιρείας παρευρέθηκαν στον εορτασμό. Μέσα σε εορταστικό και δημιουργικό κλίμα, η εταιρεία ανακοίνωσε το νέο της όραμα και την στρατηγικής εξέλιξη του brand της.

Η εταιρεία ανακοινώνει την νέα της ταυτότητα με έδρα την Κύπρο καθώς και καινούργια βήματα σε Ελλάδα, Βρυξέλλες, αλλά και άλλες διεθνείς αγορές. Η μετάβαση στο THAT Agency σηματοδοτεί ένα δυναμικό βήμα προς το μέλλον, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, μέσα από καινοτόμες λύσεις που συμβαδίζουν με τα σύγχρονα παγκόσμια πρότυπα τεχνολογικής εξέλιξης.

Σε δήλωσή της, η Αντιγόνη Αντωνοπούλου, η νέα General Manager του THAT Agency, ανέφερε: “Η νέα μας εταιρική ταυτότητα δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή ονόματος, αλλά μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ακόμη πιο ουσιαστικές στρατηγικές συνεργασίες, δημιουργικές λύσεις και καινοτόμα projects. Το THAT Agency αντιπροσωπεύει αυτό που είμαστε σήμερα και αυτό που θέλουμε να χτίσουμε για το μέλλον, καθώς και την ανάγκη μας να εξελισσόμαστε συνεχώς.”

