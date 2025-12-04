Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

 04.12.2025 - 15:34
Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

Η Δημοκρατική Παράταξη τοποθετείται μέσω γραπτής ανακοίνωσης, μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Μιχάλη Γιακουμή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Μιχάλη Γιακουμή αποτελεί την τραγική συνέχεια ενός οργιώδους παρασκηνίου που ξεκίνησε εδώ και καιρό και κορυφώθηκε με την περιβόητη συνέντευξή του Νικόλα Παπαδόπουλου στον Φιλελεύθερο.

Στην ΔΗΠΑ δεν μπαίνουμε σε παιχνίδια εξουσίας ούτε σε πρακτικές που απαξιώνουν την πολιτική. Είμαστε ξεκάθαροι: συνεργασίες χωρίς κοινές αρχές δεν γίνονται. Το να αναζητούνται «μεταγραφές» πίσω από κλειστές πόρτες δεν συνιστά σοβαρή πολιτική πράξη. Εμείς μένουμε πιστοί στους πολίτες και στις αξίες μας

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Η αξιοπιστία δεν διαπραγματεύεται και γι’ αυτό η ΔΗΠΑ συνεχίζει να πολιτεύεται σταθερά και με εντιμότητα.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ αποδεικνύεται σε θλιβερό πρωταγωνιστή του κέντρου της διάσπασης. Μετά τις μεταγραφές ποδοσφαιρικού τύπου από την ΕΔΕΚ, τώρα στοχοποιούν την ΔΗΠΑ. Το μόνο, όμως, που εξυπηρετούν αυτές οι τακτικές δεν είναι την προσπάθεια ενοποίησης του κέντρου αλλά λειτουργούν ως σωσίβιο του Νικόλα Παπαδόπουλου στο ΔΗΚΟ.

Κρίμα!

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι τα παιχνίδια της διάσπασης που ξεκίνησε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ τελειώνουν τον Μάιο του 26’. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ΔΗΠΑ την επόμενη μέρα, με εντιμότητα και καθαρότητα, θα εκπροσωπήσει το κέντρο που μας αξίζει. Γιατί οι κεντρώοι θέλουν καθαρούς πολιτικούς μακριά από υπόγεια ανταλλάγματα και παζαρέματα.

Όσον αφορά τον βουλευτή Μιχάλη Γιακουμή εμείς δηλώνουμε το εξής: η απόφασή του δεν μας εξέπληξε. Αξιωματούχοι της ηγεσίας του ΔΗΚΟ είχαν προετοιμάσει την κοινή γνώμη για την εξέλιξη αυτή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου δόθηκε η δυνατότητα στον κ. Γιακουμή να εκφράσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του, οι οποίοι απαντήθηκαν πλήρως από όλα τα μέλη του συλλογικού οργάνου κατά τη χτεσινή 5ωρη συνεδρίαση.

Οι πολίτες παρακολουθούν και θυμούνται. Συνεχίζουμε με καθαρή συνείδηση, καθαρές θέσεις και απόλυτο σεβασμό στην δημοκρατία.

Στις εξελίξεις αυτές δεν απαντούμε με θυμό αλλά με θέσεις, σοβαρότητα και συνέπεια.

Είμαστε βέβαιοι πως η κοινωνία κρίνει, αξιολογεί και έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει το πραγματικό, το ειλικρινές από το κίβδηλο και θα κατατάξει όλους εκεί που πραγματικά αξίζουν».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η νέα ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι για τη νοσηλεία της: Αυτός ο μήνας ήταν ειλικρινά χάλια

 04.12.2025 - 15:34
Επόμενο άρθρο

Άγγελος Λάτσιος: Στο γυμναστήριο μετά την νοσηλεία και την ορκωμοσία του στο Nαυτικό

 04.12.2025 - 15:44
Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

  •  04.12.2025 - 14:25
ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

  •  04.12.2025 - 14:59
Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

Η ΔΗΠΑ «πυροβολεί» Νικόλα: «Θλιβερός πρωταγωνιστής στη διάσπαση του κέντρου»

  •  04.12.2025 - 15:34
Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

  •  04.12.2025 - 14:15
Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

Μογκερίνι: Παραιτείται από πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης μετά την σύλληψη στην έρευνα για απάτη

  •  04.12.2025 - 14:56
Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

Αναίσθητο κοριτσάκι στο Κολυμβητήριο Λεμεσού: «Σωτήρια παρέμβαση γυμναστών» - Πώς τοποθετείται ο ΚΟΑ

  •  04.12.2025 - 13:52
Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Κάμερες «έπιασαν» τους δράστες του διπλού εμπρησμού στην Πάφο – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  04.12.2025 - 13:27
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα