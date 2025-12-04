Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

 04.12.2025 - 14:15
Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ επικρατεί η πεποίθηση ότι η παρουσία του Ανδρέα Αποστόλου στο ψηφοδέλτιο της Λάρνακας αποδεικνύεται ιδιαίτερα καθοριστική.

Κομματικά στελέχη αναφέρουν ότι η επιλογή του θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες αποφάσεις της ηγεσίας, καθώς ο Αποστόλου εμφανίζεται να καταγράφει σταθερή πρωτιά στις μετρήσεις και να ενισχύει σημαντικά τη συνολική δυναμική του ψηφοδελτίου.

Παράλληλα, η υποψηφιότητά του φαίνεται να λειτουργεί ενωτικά, προσελκύοντας ψηφοφόρους τόσο από τον πυρήνα του ΔΗΚΟ όσο και από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της Λάρνακας.

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το κόμμα θα εξασφαλίσει έδρα στην επαρχία, με τον Αποστόλου να προβάλλει ως ο επικρατέστερος για να την κερδίσει.

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

