Ο Ανδρέας Αποστόλου το ισχυρό χαρτί του ΔΗΚΟ για την έδρα στη Λάρνακα

Κομματικά στελέχη αναφέρουν ότι η επιλογή του θεωρείται από τις πιο επιτυχημένες αποφάσεις της ηγεσίας, καθώς ο Αποστόλου εμφανίζεται να καταγράφει σταθερή πρωτιά στις μετρήσεις και να ενισχύει σημαντικά τη συνολική δυναμική του ψηφοδελτίου.

Παράλληλα, η υποψηφιότητά του φαίνεται να λειτουργεί ενωτικά, προσελκύοντας ψηφοφόρους τόσο από τον πυρήνα του ΔΗΚΟ όσο και από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα της Λάρνακας.

Με αυτά τα δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το κόμμα θα εξασφαλίσει έδρα στην επαρχία, με τον Αποστόλου να προβάλλει ως ο επικρατέστερος για να την κερδίσει.