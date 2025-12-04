Στο Κίεβο ο ΠτΔ - Τον υποδέχθηκε ο Ζελένσκι

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος συμμετέχει στην κυπριακή αντιπροσωπεία, τονίζει πως "σε μια επίσκεψη βαθιά συμβολική, η Κύπρος εκφράζει έμπρακτα την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον ουκρανικό λαό και εκπέμπει το μήνυμα της σταθερής προσήλωσης στις αδιαπραγμάτευτες αρχές της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας κάθε κράτους".

"Οι λαοί μας γνωρίζουν, δυστυχώς, τις τραγικές συνέπειες της εισβολής και της κατοχής, την αμφισβήτηση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Η στάση μας δεν είναι μόνο θέση αρχής, είναι βαθιά ριζωμένη στο δικό μας βίωμα και στον διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη και αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας. Αυτό καθιστά τη στήριξη μας αυθεντική, έμπρακτη και πολιτικά συνεπή", προσθέτει ο κ. Λετυμπιώτης.

Σημειώνει ακόμη πως "η Κύπρος προβάλλει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αφορούν την ασφάλεια, την ενότητα και την ενίσχυση της κοινής πολιτικής μας βούλησης".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι "η Κύπρος στηρίζει κάθε ειλικρινή διπλωματική προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, πλήρως εναρμονισμένη με το Διεθνές Δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πάντοτε σε συντονισμό με τους ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας".

"Στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026, η διεύρυνση θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με την πορεία της Ουκρανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας και την πρόοδό της να αποτελεί στόχο που θα στηρίξουμε με συνέπεια", σημειώνει ο κ. Λετυμπιώτης.