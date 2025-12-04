Σχεδόν 30 ώρες στον αέρα: Η απευθείας πτήση-ρεκόρ που ενώνει τρεις ηπείρους και καλύπτει 20.000 χλμ

Η China Eastern Airlines ανακοίνωσε την Πέμπτη την έναρξη της μεγαλύτερης σε απόσταση απευθείας πτήσης παγκοσμίως, ένα νέο δρομολόγιο που καλύπτει περίπου 20.000 χιλιόμετρα, ενώνει τρεις ηπείρους και το ταξίδι διαρκεί 25 έως 29 ώρες.

Η πτήση MU745 απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης με προορισμό το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας και τελικό προορισμό το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδρομή διασχίζει το Ανατολικό και το Δυτικό Ημισφαίριο καθώς και το Βόρειο και το Νότιο, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ ως η μεγαλύτερη «one-way» πτήση.

Εκτός από την επίτευξη της μεγαλύτερης απόστασης, το νέο δρομολόγιο μειώνει πάνω από τέσσερις ώρες τον συνολικό χρόνο ταξιδιού μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής. Η γραμμή θα εκτελείται δύο φορές την εβδομάδα με πτήσεις μετ’ επιστροφής.

Νέος «νότιος διάδρομος» πάνω από τον Ειρηνικό

Η China Eastern εξηγεί ότι λόγω του μεγάλου μήκους των διαδρομών και των περιορισμών απόδοσης των αεροσκαφών, οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Κίνας και Νότιας Αμερικής απαιτούσαν μέχρι σήμερα ενδιάμεσες στάσεις. Η νέα διαδρομή ακολουθεί ένα «νότιο πέρασμα» με στάση στο Όκλαντ, σε αντίθεση με τον προηγούμενο «βόρειο διάδρομο» μέσω Ευρώπης ή Βόρειας Αμερικής.



Με αυτήν την αλλαγή, ο συνολικός χρόνος ταξιδιού μειώνεται από περίπου 30 σε περίπου 25 ώρες και οι ανταποκρίσεις γίνονται πιο άμεσες και λειτουργικές. Σημειώνεται ότι το ταξίδι της επιστροφής φτάνει τις 29 ώρες.



Το νέο δρομολόγιο καλύπτει το κενό των απευθείας συνδέσεων από τη Σαγκάη προς μεγάλες πόλεις της Νότιας Αμερικής και διαμορφώνει έναν νέο άξονα πτήσεων πάνω από τον Ειρηνικό. Η εταιρεία κάνει λόγο για μία «νότια λεωφόρο» που ενισχύει τη συνδεσιμότητα ανάμεσα στις τρεις ηπείρους και αναμορφώνει τους χάρτες του διεθνούς αεροπορικού ταξιδιού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα