Επ. Μεταφορών: Στην Ολομέλεια πρόταση νόμου για μηδενική αλκοόλη στους νέους οδηγούς

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συζήτησης, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, είπε ότι το πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

Όπως σημείωσε, περισσότεροι από 14.000 οδηγοί έχουν συλληφθεί τα τελευταία τρία χρόνια να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, με τεράστιο ποσοστό να αφορά νέους οδηγούς.

«Με βάση τη υφιστάμενη νομοθεσία, νέοι οδηγοί θεωρούνται αυτοί που έχουν λιγότερο από τρία χρόνια στο τιμόνι. Δυστυχώς αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι η ηλικιακή ομάδα με τα περισσότερα θύματα και προσπαθούμε μέσω αυτής της πρότασης νόμου να γαλουχήσουμε τους νέους ότι θα πρέπει να οδηγούν χωρίς να πιούν», εξήγησε περαιτέρω, προσθέτοντας ότι η εν λόγω ομάδα είναι η πιο ευαίσθητη υπό την έννοια ότι έχει τις λιγότερες εμπειρίες και λιγότερα αντανακλαστικά, ενώ είναι η ηλικία η οποία θεωρεί ότι είναι δεξιότητα να οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλης.

Συμπλήρωσε ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης νόμου, έχουν βρεθεί κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αν κάποιος δεν έχει άδεια και έχει πιει, δεν υπήρχε διάταξη για να παραπεμφθεί απευθείας στο δικαστήριο και έγινε αυτή η αλλαγή για ταχεία εκδίκαση ατόμων που οδηγούν χωρίς άδεια οδήγησης και έχουν πιει.

«Ευελπιστώ ότι αυτή η πρόταση νόμου θα γίνει γεγονός και θα προσθέσει αξία στην ίδια διαδικασία πρόληψης-προστασίας των ίδιων των νέων. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει ως στόχο τη μηδενική αλκοόλη για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ξεκινούμε με τους νέους ανθρώπους, με τους νέους οδηγούς, προσδοκώντας ότι κάποια στιγμή θα ωριμάσουν οι συνθήκες για να περάσει και η νέα νομοθεσία για μηδέν αλκοόλη για όλες τις ηλικιακές ομάδες», κατέληξε ο κ. Σαββίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ