Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠολωνική μελέτη: Η Τουρκία διενεργεί εκστρατείες προπαγάνδας για την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολωνική μελέτη: Η Τουρκία διενεργεί εκστρατείες προπαγάνδας για την Κύπρο

 04.12.2025 - 12:19
Πολωνική μελέτη: Η Τουρκία διενεργεί εκστρατείες προπαγάνδας για την Κύπρο

Η Τουρκία και «θεσμοί» που πρόσκεινται στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου διενεργούν εκστρατεία παραπληροφόρησης και προπαγάνδας εντός Κύπρου, δήλωσε λειτουργός της Πολωνικής Πρεσβείας στη Λευκωσία.

Η λειτουργός μιλούσε κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με δημοσιογράφους που διοργάνωσε η Πρεσβεία, την Τετάρτη, στη Λευκωσία και παρουσίαζε μια μελέτη για λανθασμένη πληροφόρηση ή παραπληροφόρησης στην Πολωνία και την Κύπρο που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, πρόσφατα η Πολωνία είχε να αντιμετωπίσει εκστρατείες παραπληροφόρησης σε σχέση με περιστατικό με drones στον εναέριο χώρο της αλλά και μια έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της, οι οποίες διεξήχθησαν μέσω ψευδών αναφορών στα κοινωνικά δίκτυα με τεράστιο κοινό.

Αναφερόμενη στην Κύπρο, η λειτουργός μίλησε για εντυπωσιακά παραδείγματα αντιμεταναστευτικού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα στην Κύπρο και για τον αντίκτυπο των μεταναστών στην Ελληνορθόδοξη κουλτούρα.

Αναφέρθηκε επίσης σε προσπάθειες παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δίνοντας τα παραδείγματα, του στόχου των κυρώσεων, του λόγου έναρξης του πολέμου και θεμάτων που άπτονται της πολιτικής στήριξης.

Η λειτουργός έκανε επίσης λόγο για τουρκική προπαγάνδα. «Η Τουρκία και οι θεσμοί που πρόσκεινται στην κατεχόμενη πλευρά διενεργούν εκστρατείες παραπληροφόρησης και προπαγάνδας εντός Κύπρου», σημείωσε.

«Προσπαθούν να περιγράψουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα κράτος που βασίζεται σε εξωτερικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο στόχος, επισήμανε, είναι να προκληθεί φόβος, καχυποψία, να αποδυναμωθεί η θέση της Κύπρου στην περιοχή, να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη εντός της κυπριακής κοινωνίας, να ασκηθεί επιρροή στις διεθνείς σχέσεις, να δημιουργηθούν εντάσεις με Αραβικές ή Ισλαμικές χώρες και «να αναγνωριστεί η παρουσία της Τουρκίας στο βόρειο μέρος της νήσου».

Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με την οποία πάνω από το 70% των Κύπριων ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα, προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό στην Πολωνία ανέρχεται στο 50%.

Ο αντίκτυπος στο Κυπριακό αν επιτραπεί στη Ρωσία να υπερισχύσει στην Ουκρανία


Ο Πολωνός Πρέσβης στη Λευκωσία Μάρεκ Σεπανάουσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «έχει δείξει από την αρχή ισχυρή υποστήριξη στην Ουκρανία», κάτι, που όπως σημείωσε, επαναλαμβάνει συχνά.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος λόγος για αυτό, ο οποίος είναι πως «αν επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπερισχύσει και να υποτάξει την Ουκρανία η κατάσταση στην Κύπρο θα γίνοταν δύσκολη γιατί αυτό θα σήμαινε πως μπορείς να αλλάξεις την διεθνή τάξη μέσω μιας εισβολής». Αν αποδεχθούμε ένα τέτοιο σενάριο, σημείωσε, τότε όλες οι άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις θα διακινδυνεύουν.

Η επίτευξη ενότητας η μεγαλύτερη πρόκληση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρέσβης της Πολωνίας εκτίμησε ότι η επίτευξη ενότητας θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναφορά έκανε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Πολωνική Προεδρία στην λήψη δύσκολων αποφάσεων που αφορούν την εξωτερική ασφάλεια της ΕΕ, σε σχέση με ρωσικές κυρώσεις, προσθέτοντας ότι οι κύριες αντιρρήσεις προήλθαν από την Ουγγαρία κατά κύριο λόγο και εν μέρει από την Σλοβακία.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο κ. Σεπανάουσκι παρουσίασε τα επιτεύγματα της Πολωνικής Προεδρίας το πρώτο μισό του 2025 αλλά μίλησε και για τις προσπάθειες της χώρας του να καταπολεμήσει εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Η Πολωνία, είπε, ίδρυσε μια ομάδα η οποία είναι εντεταλμένη να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους απειλές τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας πως αρχικά η ομάδα αυτή αριθμούσε 5 άτομα και τώρα στελεχώνεται από 75 άτομα.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Πολωνίας είπε ότι η χώρα του επικεντρώθηκε στις διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας, περιλαμβανομένης της εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας υιοθετήθηκε το εργαλείο SAFE. Μια πρωτοβουλία, σημείωσε, η οποία είχε «πολύ ισχυρή στήριξη από την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Άφησαν σκύλο αβοήθητο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Λάρνακα - Όσα συγκλονιστικά αναφέρει πολίτης - Φωτογραφίες
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»
Πέθανε ο Παναγιώτης Σάββα: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

 04.12.2025 - 11:58
Επόμενο άρθρο

Ο επιβάτης που έσωσε 25 ανθρώπους όταν ο οδηγός έπαθε ανακοπή: «Έτρεξα και άρπαξα το τιμόνι, αντέδρασα ενστικτωδώς»

 04.12.2025 - 12:31
Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίλ Ζελένσκι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

Σε εξέλιξη οι διευρυμένες συνομιλίες στο Κίεβο - Τα θέματα που θα απασχολήσουν

  •  04.12.2025 - 13:14
Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

Καταγγελίες Μυλωνά για τη χτεσινή συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας - «Βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση»

  •  04.12.2025 - 10:54
Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

Αποχωρεί από την ΔΗΠΑ ο Μιχάλης Γιακουμή – Έστειλε επιστολή στον Κάρογιαν

  •  04.12.2025 - 11:41
Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

Σοκάρει καταγγελία μητέρας: Οδηγός λεωφορείου κατέβασε παιδί με απώλεια ακοής στη μέση του δρόμου

  •  04.12.2025 - 13:01
Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

Τα «έκανε θάλασσα» η Ελληνική Αστυνομία - Ελληνοκύπρια με τόπο καταγωγής το... Iskele αντί το Τρίκωμο

  •  04.12.2025 - 10:30
Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

Κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο της πισίνας χωρίς τις αισθήσεις της στη Λεμεσό – Μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο

  •  04.12.2025 - 11:58
Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

Σεισμός στην Κύπρο: Ακολούθησαν μετασεισμοί - Δείτε σε ποια περιοχή

  •  04.12.2025 - 10:17
Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

Βίντεο που «ραγίζει» καρδιές: 27χρονη μάνα θα μείνει στο δρόμο με τα δύο της παιδιά - Παλεύει να βρει στέγη και βοήθεια

  •  04.12.2025 - 11:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα