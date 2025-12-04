Πολωνική μελέτη: Η Τουρκία διενεργεί εκστρατείες προπαγάνδας για την Κύπρο

Η λειτουργός μιλούσε κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας με δημοσιογράφους που διοργάνωσε η Πρεσβεία, την Τετάρτη, στη Λευκωσία και παρουσίαζε μια μελέτη για λανθασμένη πληροφόρηση ή παραπληροφόρησης στην Πολωνία και την Κύπρο που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, πρόσφατα η Πολωνία είχε να αντιμετωπίσει εκστρατείες παραπληροφόρησης σε σχέση με περιστατικό με drones στον εναέριο χώρο της αλλά και μια έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της, οι οποίες διεξήχθησαν μέσω ψευδών αναφορών στα κοινωνικά δίκτυα με τεράστιο κοινό.

Αναφερόμενη στην Κύπρο, η λειτουργός μίλησε για εντυπωσιακά παραδείγματα αντιμεταναστευτικού περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα στην Κύπρο και για τον αντίκτυπο των μεταναστών στην Ελληνορθόδοξη κουλτούρα.

Αναφέρθηκε επίσης σε προσπάθειες παραπληροφόρησης στα κοινωνικά δίκτυα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δίνοντας τα παραδείγματα, του στόχου των κυρώσεων, του λόγου έναρξης του πολέμου και θεμάτων που άπτονται της πολιτικής στήριξης.

Η λειτουργός έκανε επίσης λόγο για τουρκική προπαγάνδα. «Η Τουρκία και οι θεσμοί που πρόσκεινται στην κατεχόμενη πλευρά διενεργούν εκστρατείες παραπληροφόρησης και προπαγάνδας εντός Κύπρου», σημείωσε.

«Προσπαθούν να περιγράψουν την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα κράτος που βασίζεται σε εξωτερικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο στόχος, επισήμανε, είναι να προκληθεί φόβος, καχυποψία, να αποδυναμωθεί η θέση της Κύπρου στην περιοχή, να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη εντός της κυπριακής κοινωνίας, να ασκηθεί επιρροή στις διεθνείς σχέσεις, να δημιουργηθούν εντάσεις με Αραβικές ή Ισλαμικές χώρες και «να αναγνωριστεί η παρουσία της Τουρκίας στο βόρειο μέρος της νήσου».

Επικαλέστηκε επίσης πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με την οποία πάνω από το 70% των Κύπριων ενημερώνονται από τα κοινωνικά δίκτυα, προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό στην Πολωνία ανέρχεται στο 50%.

Ο αντίκτυπος στο Κυπριακό αν επιτραπεί στη Ρωσία να υπερισχύσει στην Ουκρανία



Ο Πολωνός Πρέσβης στη Λευκωσία Μάρεκ Σεπανάουσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «έχει δείξει από την αρχή ισχυρή υποστήριξη στην Ουκρανία», κάτι, που όπως σημείωσε, επαναλαμβάνει συχνά.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος λόγος για αυτό, ο οποίος είναι πως «αν επιτρέψουμε στη Ρωσία να υπερισχύσει και να υποτάξει την Ουκρανία η κατάσταση στην Κύπρο θα γίνοταν δύσκολη γιατί αυτό θα σήμαινε πως μπορείς να αλλάξεις την διεθνή τάξη μέσω μιας εισβολής». Αν αποδεχθούμε ένα τέτοιο σενάριο, σημείωσε, τότε όλες οι άλλες χώρες που έχουν παρόμοιες καταστάσεις θα διακινδυνεύουν.

Η επίτευξη ενότητας η μεγαλύτερη πρόκληση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρέσβης της Πολωνίας εκτίμησε ότι η επίτευξη ενότητας θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Αναφορά έκανε στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Πολωνική Προεδρία στην λήψη δύσκολων αποφάσεων που αφορούν την εξωτερική ασφάλεια της ΕΕ, σε σχέση με ρωσικές κυρώσεις, προσθέτοντας ότι οι κύριες αντιρρήσεις προήλθαν από την Ουγγαρία κατά κύριο λόγο και εν μέρει από την Σλοβακία.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο κ. Σεπανάουσκι παρουσίασε τα επιτεύγματα της Πολωνικής Προεδρίας το πρώτο μισό του 2025 αλλά μίλησε και για τις προσπάθειες της χώρας του να καταπολεμήσει εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Η Πολωνία, είπε, ίδρυσε μια ομάδα η οποία είναι εντεταλμένη να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους απειλές τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας πως αρχικά η ομάδα αυτή αριθμούσε 5 άτομα και τώρα στελεχώνεται από 75 άτομα.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Πολωνίας είπε ότι η χώρα του επικεντρώθηκε στις διαφορετικές πτυχές της ασφάλειας, περιλαμβανομένης της εξωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας υιοθετήθηκε το εργαλείο SAFE. Μια πρωτοβουλία, σημείωσε, η οποία είχε «πολύ ισχυρή στήριξη από την Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ