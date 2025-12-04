Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσοχή: Παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ και εξαπατούν πολίτες - Δείτε φωτογραφία

 04.12.2025 - 14:32
Το τελευταίο διάστημα η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έγινε δέκτης αρκετών αναφορών από πολίτες σχετικά με ύποπτα μηνύματα (SMS) τα οποία παριστάνουν ψευδώς το ΓΕΣΥ.

Συγκεκριμένα τα ύποπτα μηνύματα (SMS) αναφέρουν ψευδώς ότι υπάρχει πρόβλημα με την σύνδεση στην ηλεκτρονική πύλη του ΓΕΣΥ και προτρέπουν τους ανυποψίαστους πολίτες όπως προχωρήσουν σε επιδιόρθωση του σφάλματος, ενεργοποιώντας τον κακόβουλο ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιέχει το μήνυμα, ο οποίος στην πραγματικότητα οδηγεί σε ιστοσελίδα υποκλοπής κωδικών πρόσβασης. (phishing).

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει την προσοχή του κοινού ότι τέτοιου είδους μηνύματα είναι κακόβουλα και δεν σχετίζονται με το ΓΕΣΥ.

Συμβουλές:

  • Το κοινό καλείται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους μηνύματα και ηλεκτρονικούς συνδέσμους.
  • Να μην αποκαλύπτει σε κανένα πρόσωπο τα προσωπικά του στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.
  • Να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα μηνυμάτων που ζητούν την τοποθέτηση κωδικών πρόσβασης.
  • Σε περίπτωση τοποθέτησης των κωδικών πρόσβασης στον ύποπτο ηλεκτρονικό σύνδεσμο να γίνεται ΑΜΕΣΑ αλλαγή του κωδικού και ασφάλιση του λογαριασμού.
  • Να διατηρεί διαφορετικό κωδικό πρόσβασης για κάθε ηλεκτρονική υπηρεσία που διατηρεί.

