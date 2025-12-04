ΥΠΟΙΚ στη Βουλή: «Ο Προϋπολογισμός 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και ενισχύει την ανάπτυξη»

Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 04.12.2025 - 14:59
Ο Προϋπολογισμός του κράτους για το 2026 ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της παρούσας χρονικής περιόδου και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης στα πλαίσια μιας πολιτικής ισόρροπης ανάπτυξης, αλλά και με έντονο το στοιχείο της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε ομιλία για τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2026, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας για σταθερή ανάπτυξη, δημοσιονομική υπευθυνότητα και κοινωνική πρόοδο», είπε ο κ. Κεραυνός, παρουσιάζοντας τον τρίτο προϋπολογισμό της Κυβέρνησης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει καταρτισθεί με βάση το νέο πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2024.

«Στόχος της Κυβέρνησης, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης της οικονομίας μας, από την οποία όμως να επωφελούνται όσο το δυνατό περισσότεροι συμπολίτες μας, ακολουθώντας μια πολιτική ανάπτυξης  χωρίς αποκλεισμούς», υπογράμμισε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι παρά τις προκλήσεις, η κυπριακή οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, με ισχυρή ανάπτυξη, χαμηλή ανεργία και υγιή δημόσια οικονομικά.  

«Παρά το συνεχές αβέβαιο και με μεγάλες προκλήσεις διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με το συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και τις τάσεις προστατευτισμού που παρατηρούνται στον τομέα του διεθνούς εμπορίου, η οικονομία μας προβλέπεται να συνεχίσει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα», υπογράμμισε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι ο προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει μεταξύ άλλων πρωτογενείς δαπάνες ύψους  €10,7 δισ.,  δηλαδή αύξηση περίπου 508 εκ. ευρώ ή ποσοστό  5,0% σε σχέση με την περσινή χρονιά, αναπτυξιακές δαπάνες οι οποίες προϋπολογίζονται να αυξηθούν κατά 4,7% το 2026 σε σχέση με το 2025 και αύξηση της τάξης του 6,7% στις κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών στις παροχές Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ανέφερε επίσης ότι η Κυβέρνηση προγραμματίζει και προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της εικόνας της χώρας μας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μας.

Όσον αφορά την τριετία 2026-2028, ο κ. Κεραυνός είπε ότι με βάση τον προγραμματισμό, «θα στηρίξουμε τις ευάλωτες ομάδες, φοιτητές/παιδιά/ασθενείς, άτομα με ειδικές ανάγκες με χορηγίες, συνολικού ύψους €6,82 δισ.».  

Είπε ακόμη ότι «είναι αδιαμφισβήτητη ανάγκη η δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων για την αντιμετώπιση απρόσμενων γεγονότων, τα οποία στη σημερινή εποχή, παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα» και πρόσθεσε πως «κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή της ήδη συνετούς και προληπτικής οικονομικής πολιτικής».

Ο Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους Βουλευτές να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό για το 2026 ως μια επένδυση, όπως είπε, «στο μέλλον της χώρας μας» που θα «ένα μέλλον σταθερό, δημιουργικό και αισιόδοξο  για τους πολίτες μας, για τις επιχειρήσεις μας, και για τις επόμενες γενιές».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

