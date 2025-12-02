Παράδοξο: Υπεραγορά έχει άλλες τιμές σε διαφορετικά καταστήματα της – Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αύξηση τον Νοέμβριο

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι υπάρχουν μεγάλες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη καταστημάτων που ο συνολικός αριθμός των προϊόντων τους που περιέχονται στο e-kalathi είναι πολύ μικρός. Ο πολύ μικρός αριθμός των προϊόντων που περιέχονται στο e-kalathi περιορίζει την επιλογή των καταναλωτών.

Τον Νοέμβριο συνεχίστηκε σε κάποιες υπεραγορές η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ των ίδιων καταστημάτων της ίδιας υπεραγοράς. Αυτή η διαφοροποίηση δεν υπήρχε μέχρι τον Αύγουστο 2025.

Τα είδη προσωπικής φροντίδας παρουσίασαν το Νοέμβριο τη μεγαλύτερη αύξηση που ανήλθε κατά μέσο όρο στο 2,5%. Η κατηγορία με τα «άλλα είδη αρτοποιίας» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το Νοέμβριο η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,5%.

Τέλος παρατηρείται μια συνεχής μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα το Ιούλιο 2025 το ποσοστό ήταν 13%, τον Αύγουστο 11,7%, το Σεπτέμβριο 9,3%, τον Οκτώβριο 6% και τον Νοέμβριο 5,8%.

Η μείωση στο ποσοστό της διαφοράς του συνολικού κόστους των 200 κοινών προϊόντων μεταξύ της υπεραγοράς με το μεγαλύτερο συνολικό κόστος και της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος φαίνεται να οφείλεται περισσότερο στην αύξηση των τιμών της υπεραγοράς με το χαμηλότερο συνολικό κόστος και όχι στη μείωση των τιμών της υπεραγοράς με το ψηλότερο κόστος. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί θετική εξέλιξη.