Σκέψεις για επέκταση σχεδίων που αφορούν τη χρήση ΑΠΕ - Η πρόταση που εξετάζεται για τον ηλεκτρισμό

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία συζήτησε σήμερα σειρά θεμάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι είχαν σήμερα ενημέρωση ως Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής από πλευράς της Κυβέρνησης ως προς το τι μέλλει γενέσθαι, δηλαδή τι προτίθεται να κάνει με την ανανέωση των σχεδίων που έχουν να κάνουν με την επιδότηση φωτοβολταϊκών για τα νοικοκυριά.

«Η ενημέρωση που τύχαμε είναι ότι ειρήσθω εν παρόδω λήγουν τα σχέδια 31.12.2025 και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση. Η Κυβέρνηση μάς έχει διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει την επιδότηση με σχέδια. Το σχέδιο το συγκεκριμένο θα συνεχιστεί και σίγουρα στο νέο σχέδιο θα συμπεριληφθεί η επιδότηση για σκοπούς αυτοκατανάλωσης των νοικοκυριών και της μπαταρίας, της αποθήκευσης. Είναι μία θετική εξέλιξη. Θα ήθελα να χαιρετίσω αυτό το γεγονός, αν και εφόσον είναι όντως η τελική απόφαση και θέλω να πω και τη θέση μας ότι σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε ότι τα σχέδια αυτά μπορούν να τερματιστούν», πρόσθεσε.

Τα νοικοκυριά, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους εκείνη την επιδότηση προκειμένου να επενδύσουν σε φωτοβολταϊκά, καθώς επίσης να επενδύσουν και στην αποθήκευση.

«Άρα, λοιπόν, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί το συντομότερο δυνατό. Δεν είναι σωστό να δημιουργηθεί κενό ενημέρωσης της αγοράς γιατί αυτό θα οδηγήσει σε εκμεταλλεύσεις και σε speculations από πλευράς των συντελεστών της αγοράς. Άρα λοιπόν χρειάζεται το συντομότερο δυνατό να υπάρξει η τελική απόφαση και ανακοίνωση από πλευράς της Κυβέρνησης», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι μιλά για τα σχέδια που έχουν να κάνουν με την επιδότηση των εξοπλισμών, της αγοράς φωτοβολταϊκών και της αγοράς μπαταρίας.

«Μέχρι σήμερα είχαμε μόνο το σχέδιο αγοράς φωτοβολταϊκών. Υπήρχε μια επιδότηση και το κάθε νοικοκυριό έπαιρνε μέχρι €1.500 επιδότηση. Αυτό που απαιτήσαμε σήμερα είναι αυτό το σχέδιο να συνεχιστεί, η απόφαση της Κυβέρνησης μας έχει πει ότι θα είναι θετική και θα συμπεριλάβει και την επιδότηση για μπαταρίες, για αποθήκευση. Αυτό είναι το πρώτο. Το άλλο είναι το σχέδιο που έχει να κάνει με το Net Metering ή Net Billing, δηλαδή με τον καθαρό μετρητή και την μέτρηση ποσότητας ενέργειας και την καθαρή μέτρηση αξίας της ενέργειας είναι σχέδια τα οποία δεν μπορούν να διακοπούν ούτε και αυτά», συμπλήρωσε.

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε, παράλληλα, ότι αυτά τα σχέδια σήμερα γίνονται μόνον από έναν προμηθευτή που είναι η ΑΗΚ Προμήθειας.

«Αυτό το οποίο ισχύει από τούδε και στο εξής, με το άνοιγμα της αγοράς, είναι ότι ο κάθε προμηθευτής μπορεί να έρθει με αντίστοιχο σχέδιο προκειμένου να προσφέρει πακέτο και το Νet-metering και το Νet-billing. Τους προκαλούμε όλους αντί να αφήσουν μονοπώλιο αυτή τη δυνατότητα, αυτό το εργαλείο στην ΑΗΚ Προμήθειας, να έρθουν και οι ιδιώτες προμηθευτές να προσφέρουν Νet-metering και το Νet-billing. Άρα, λοιπόν είναι και εδώ μία ανάγκη, δεν μπορεί να περιοριστεί η αγορά από μόνη της κάνοντας τις οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή παρεμβάσεις, αντιθέτως όμως πρέπει οπωσδήποτε να προκαλέσουμε και τους ιδιώτες προμηθευτές να δώσουν τέτοιου είδους δυνατότητες», πρόσθεσε.

Είπε, επίσης, ότι αν και εφόσον δεν υπάρξει στην εξέλιξη ανταπόκριση σημαίνει δύο πράγματα: Είτε ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε λόγω των όρων και προϋποθέσεων, είτε οι προμηθευτές ενδεχομένως να τα βρήκαν μεταξύ τους και να μην προσφέρουν αυτό το πακέτο.

«Εμείς εδώ είμαστε, ακριβώς, και μέσα στον Ιανουάριο να δούμε την πρόοδο επί του θέματος. Δεν σημαίνει ότι όλα αφήνονται στην αγορά με τυφλή πίστη, αντιθέτως, πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα στην λεπτομέρεια. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί η αγορά. Θέλουμε προσφορά και ζήτηση, να είναι σε πολλούς και όχι σε ένα μόνο ή σε μερικούς μόνο», σημείωσε.

Ξενοδοχεία

Ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε, επίσης, ότι στην Επιτροπή συζητήθηκε σήμερα η πρόταση νόμου που αφορά τη ρύθμιση ή τη δημιουργία ενός νομικού καθεστώτος λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων της Κύπρου.

«Υπήρξε μια θετική από όλους ανταπόκριση και από πλευράς του Υφυπουργείου υπήρξε θετική τοποθέτηση και από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας. Επί της φιλοσοφίας, επί της αρχής, συμφωνούν άπαντες. Υπήρξαν, γιατί ήταν κατ΄άρθρον σήμερα η συζήτηση, και εισηγήσεις βελτίωσης των άρθρων της πρότασης νόμου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε εμμονικοί ή επίμονοι στην οποιαδήποτε προτεινόμενη ρύθμιση. Αντιθέτως, η σοφία ολονών θα δημιουργήσει εκείνο το νομικό καθεστώς που είναι άκρως απαραίτητο στο να δημιουργήσουμε μία νομική βάση λειτουργίας των ξενοδοχειακών μας μονάδων», πρόσθεσε.

Αυτό, είπε ο κ. Χατζηγιάννης, θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των ξενοδοχείων, των εσόδων του κράτους, καθώς επίσης, και πάνω από όλα, δεν θα υπάρχει εκείνη η εκμετάλλευση είτε από πλευράς των ασφαλιστικών εταιρειών είτε από πλευράς των αγοραστών κλινών γιατί γίνεται υπερεκμετάλλευση είτε από πλευράς των τραπεζών είτε άλλως πως.

«Άρα, λοιπόν, από τη στιγμή που δημιουργούμε νομικό καθεστώς, θεωρώ εγώ ότι καλή υπηρεσία προσφέρουμε στην πατρίδα μας και στον τομέα του τουρισμού και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα προκαλέσει τέτοιου είδους δυναμικές και προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας, αλλά πολύ δε περισσότερο και προς την εδραίωση μιας στρατηγικής που βασίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών», σημείωσε.

Κανείς δεν θα μπορεί, συνέχισε ο κ. Χατζηγιάννη, να ισχυρίζεται πλέον ότι έχεις τόσο ξενοδοχεία που λειτουργούν χωρίς τις άδειες.

«Κάποια ξενοδοχεία αδυνατούν να πετύχουν λόγω και της γραφειοκρατίας, αλλά λόγω και παρατυπιών που έχουν γίνει. Αδυνατούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο να ανταποκριθούν και η μη ανταπόκριση σημαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ληφθούν μέτρα είτε τους κλείνουμε είτε τους δημιουργούμε νομική βάση λειτουργίας που να διασφαλίζει και το δίκαιο και το ορθό και τον ανταγωνισμό μεταξύ των μονάδων, αλλά πολύ δε περισσότερο στην ευθύνη τους έναντι της τήρησης και εφαρμογής όλων των αναγκαίων νομοθεσιών. Είναι μια ισορροπημένη πρόταση νόμου. Θεωρώ εγώ ωστόσο ότι με τις προσθήκες όσον αφορά τις εισηγήσεις είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, θα ολοκληρωθεί και θα βελτιωθεί», συμπλήρωσε.

Ηλεκτρισμός

Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, ο κ. Χατζηγιάννη είπε καμία λογική δεν υπάρχει στο να κατακρατείται δημόσιο φορτίο στον ηλεκτρισμό νεκρό «και να περιμένουμε τον οποιοδήποτε πότε θα είναι έτοιμος για να έρθει να κάνει χρήση αυτού του φορτίου που κάποιοι του το υποσχέθηκαν και κάποιοι του το έχουν δώσει».

«Πάμε με πρόταση νόμου να το αλλάξουμε. Θεωρούμε ότι η κατακράτηση του φορτίου θα πρέπει να είναι στο ελάχιστο έως και μηδενική. Όποιος είναι έτοιμος θα παίρνει το φορτίο και αμέσως να συνδράμει στο δίκτυο για να έχουμε επιτέλους και εκείνη τη συνδρομή στη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα οποία πολλοί γνώριζαν σε αυτή τη χώρα που κατάφερναν να κατακρατούν φορτίο για πενταετίες και για δεκαετίες να το ξεχάσουμε. Τέλειωσαν τα πράγματα. Εύχομαι και τα κόμματα και το κομματικό κατεστημένο αυτής της χώρας να προβληματιστούν πάνω στη συγκεκριμένη πρόταση νόμου και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, να τοποθετηθούν, να το ψηφίσουν ή να το καταψηφίσουν», σημείωσε.

Το δικαίωμα τους, κατέληξε ο κ. Χατζηγιάννη, «το σέβομαι απόλυτα, αλλά απευθύνομαι και στον λαό και στους πολίτες, στους καταναλωτές ότι εάν δεν το ψηφίσουν , αυτοί οι οποίοι δεν θα το ψηφίσουν, τότε είναι αυτοί οι οποίοι συνδράμουν στο να πληρώνει ο καταναλωτής αυτές τις πολύ υψηλές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος».

