Υπ. Ενέργειας: Εντός Ιουνίου το FID και συμφωνίες για «Κρόνο» - Σχήμα 3+1 Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ στα ενεργειακά

Εντός Ιουνίου αναμένεται να λάβει η κοινοπραξία ENI-TotalEnergies την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το οικόπεδο «Κρόνος», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας ότι και οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για το «Κρόνος» τον Μάιο αναμένεται να υπογραφούν εντός του μήνα.

Η κοινοπραξία φαίνεται να προχώρησε ήδη σε κάποιες πληρωμές, και, ως εκ τούτου, θεωρείται σχεδόν σίγουρη η λήψη της τελικής επενδυτικής της απόφασης το αμέσως επόμενο διάστημα, δεδομένων και των συμφωνιών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «οι συμφωνίες θα υπογραφούν εντός Ιουνίου, γιατί εντός του διαστήματος αυτού αναμένεται να προχωρήσει η ΕΝΙ με το FID».

Όσον αφορά το «Αφροδίτη», ο Υπουργός σημείωσε ότι υπογράφτηκαν οι προσυμφωνίες για την πώληση φυσικού αερίου. «Τους επόμενους μήνες θα έρθουν και οι τελικές συμφωνίες», είπε, θυμίζοντας, ωστόσο, ότι η προθεσμία της Chevron για το FEED (Front-End Engineering Design) για το «Αφροδίτη» λήγει τον Ιανουάριο του 2027.

