Υπ. Ενέργειας: Εντός Ιουνίου το FID και συμφωνίες για «Κρόνο» - Σχήμα 3+1 Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ στα ενεργειακά

 01.06.2026 - 12:48
Εντός Ιουνίου αναμένεται να λάβει η κοινοπραξία ENI-TotalEnergies την τελική επενδυτική απόφαση (FID) για το οικόπεδο «Κρόνος», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, σημειώνοντας ότι και οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για το «Κρόνος» τον Μάιο αναμένεται να υπογραφούν εντός του μήνα.

Η κοινοπραξία φαίνεται να προχώρησε ήδη σε κάποιες πληρωμές, και, ως εκ τούτου, θεωρείται σχεδόν σίγουρη η λήψη της τελικής επενδυτικής της απόφασης το αμέσως επόμενο διάστημα, δεδομένων και των συμφωνιών που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάιο.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, «οι συμφωνίες θα υπογραφούν εντός Ιουνίου, γιατί εντός του διαστήματος αυτού αναμένεται να προχωρήσει η ΕΝΙ με το FID».

Όσον αφορά το «Αφροδίτη», ο Υπουργός σημείωσε ότι υπογράφτηκαν οι προσυμφωνίες για την πώληση φυσικού αερίου. «Τους επόμενους μήνες θα έρθουν και οι τελικές συμφωνίες», είπε, θυμίζοντας, ωστόσο, ότι η προθεσμία της Chevron για το FEED (Front-End Engineering Design) για το «Αφροδίτη» λήγει τον Ιανουάριο του 2027.

Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ στις ΗΠΑ για 3+1 για ενεργειακά

Ο Υπουργός, εξάλλου, σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον, σε σχήμα 3+1, μαζί με Ελλάδα και Ισραήλ, για συζητήσεις των ενεργειακών θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα στην περιοχή, μέσω των εταιρειών Chevron και Exxon, ενώ στην εικόνα μπαίνει και ο GSI, με τις ΗΠΑ να φέρονται να στηρίζουν την ιδέα της ηλεκτρικής διασύνδεσης του Ισραήλ με την Ευρώπη μέσω Κύπρου. Εξάλλου, η παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή θεωρείται πολιτικά σημαντική και για γεωστρατηγικούς λόγους.

Ωστόσο, από τη συνάντηση στις ΗΠΑ δεν αναμένεται να προκύψει κάποια σημαντική συμφωνία, καθώς δεν αναμένεται ότι θα έχει λυθεί το θέμα του «Ισάι» μέχρι τότε.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, οι διαπραγματεύσεις για το «Ισάι» συνεχίζονται, ενώ η τελευταία επαφή πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για το εμπορικό κομμάτι. Ωστόσο, καθώς το πρώτο αέριο από το «Αφροδίτη» αναμένεται το 2030-2031, οι δύο πλευρές δεν φαίνονται διατεθειμένες να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις, υπό την πίεση του χρόνου.

Διαβουλεύσεις με Exxon για το Τεμάχιο 4

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε ανακοινώσει ότι «πολύ σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις, σε συνεργασία και με την Εxxon», καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις. Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το τεμάχιο 4, ενώ πηγές αναφέρουν ότι εξελίξεις για το θέμα αναμένονται από Σεπτέμβριο.

