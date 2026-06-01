Κατακλυσμός σε Πάφο και Λατσί: Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα - Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Το Σαββατοκύριακο, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος γέμισε από κόσμο κάθε ηλικίας, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Ιδιαίτερο χρώμα στις εκδηλώσεις έδωσαν οι μικροπωλητές που έστησαν τους πάγκους τους κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να αγοράσουν παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, όπως σουτζούκο, λουκούμια, παστέλια και ξηρούς καρπούς.

Παράλληλα, δεκάδες μικρά καταστήματα και περίπτερα προσέφεραν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από χειροποίητες κατασκευές και αναμνηστικά μέχρι παιχνίδια, είδη δώρων και τοπικά εδέσματα. Η παρουσία τους συνέβαλε στην αναβίωση της παραδοσιακής αγοράς του Κατακλυσμού, δίνοντας στους επισκέπτες πολλές επιλογές για ψώνια και ψυχαγωγία.

Η επισκεψιμότητα κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, με οικογένειες, νεαρούς αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες να δίνουν το παρών τους στις εκδηλώσεις.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Λατσί

Μαζική ήταν η παρουσία κατοίκων και επισκεπτών στο γραφικό λιμάνι του Λατσιού για τη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τον δημοφιλή Έλληνα καλλιτέχνη Ηλία Βρεττό, στο πλαίσιο των εορτασμών του Κατακλυσμού. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου, ο οποίος κατέκλυσε τον χώρο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, τραγούδι και διασκέδαση.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται απόψε με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για μικρούς και μεγάλους. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει θαλάσσια αθλήματα και επιδείξεις, καθώς και χορευτικά προγράμματα που αναδεικνύουν την κυπριακή παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά. Η αυλαία των εορτασμών θα πέσει με ζωντανή μουσική και τραγούδι από τους Γιώργο Σταματάρη και Σταυριάνα Κούτρα, οι οποίοι αναμένεται να χαρίσουν ακόμη μία όμορφη βραδιά στους παρευρισκόμενους.