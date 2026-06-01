Κατακλυσμός και Γιορτή του Ψαριού στην Αγία Νάπα - Αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων
Κατακλυσμός και Γιορτή του Ψαριού στην Αγία Νάπα - Αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων

Με πλούσιες πολιτιστικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις συνεχίζονται οι εορτασμοί του Κατακλυσμού στην Αγία Νάπα, προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τη λαϊκή παράδοση, τη μουσική, την ποίηση και τη θαλάσσια κληρονομιά του τόπου.

Διαγωνισμός Λαϊκής Ποίησης, Ερωτικών Τραγουδιών και Τσιαττισμάτων στο πλαίσιο του Κατακλυσμού Αγίας Νάπας 2026

Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων του Κατακλυσμού Αγίας Νάπας 2026, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 Διαγωνισμός Λαϊκής Ποίησης, Ερωτικών Τραγουδιών και Τσιαττισμάτων.

Ο διαγωνισμός θα αρχίσει στις 20:00 και οι συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε τρεις κατηγορίες: Λαϊκή Ποίηση, Ερωτικά Τραγούδια και Τσιαττιστά.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του αείμνηστου συγγραφέα και φιλολόγου Δρ. Κώστα Κατσώνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής για τη σημαντική προσφορά του στα κυπριακά γράμματα, τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κυπριακής παράδοσης.

11η Γιορτή Ψαριού Αγίας Νάπας στο πλαίσιο του Κατακλυσμού 2026

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει για ενδέκατη συνεχή χρονιά τη Γιορτή Ψαριού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου 2026 στο γραφικό Λιμανάκι της Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων του Κατακλυσμού.

Από τις 19:00 έως τις 21:30, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά το ψήσιμο φρέσκου ψαριού και να απολαύσουν γευσιγνωσία παραδοσιακών θαλασσινών γεύσεων, ενώ από τις 19:00 έως τις 22:30 θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά παραδοσιακές αλιευτικές τεχνικές, χειροτεχνίες και επιδείξεις που συνδέονται με την αλιευτική παράδοση της περιοχής.

Η Γιορτή Ψαριού αποτελεί έναν θεσμό με βαθιές ρίζες στην ιστορία της Αγίας Νάπας, καθώς είναι εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές χοροεσπερίδες που διοργάνωναν παλαιότερα οι ψαράδες της κοινότητας στον χώρο του λιμανιού κάθε καλοκαίρι, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη τους προς τους κατοίκους και επισκέπτες για τη διαχρονική στήριξη και αγάπη τους.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Κατακλυσμού στην Αγία Νάπα εδώ.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Στο Καζακστάν μεταβαίνει αύριο Τρίτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωασιατική Δημοκρατία, με στόχο και την προσέλκυση επενδύσεων.

