Στους δρόμους από σήμερα και για μία εβδομάδα η Αστυνομία για μία ξεχωριστή εκστρατεία - Τι θα ελέγχει - Σοκάρουν τα στοιχεία

Η ασφάλειά τους στον δρόμο δεν αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη, αλλά συλλογική υποχρέωση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Κράνος, προστατευτικός εξοπλισμός, ορατότητα και τήρηση των κανόνων μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο στον δρόμο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου, η ευρωπαϊκή εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers» (1 – 7/6/2026) στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες δικύκλων, μέσω δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στοχευμένης αστυνόμευσης. Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων που ενέχονται δικυκλιστές, η καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και η ενίσχυση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των χρηστών του δρόμου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι αστυνομικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη υλοποιούν συντονισμένες δράσεις που περιλαμβάνουν ενημερωτικές εκστρατείες, ελέγχους συμμόρφωσης με την οδική νομοθεσία, δράσεις πρόληψης και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η Αστυνομία Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers», προχωρεί σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και σε αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους χρήστες δικύκλων και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων οδηγών απέναντί τους. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο οδικό δίκτυο, όχι μόνο με σκοπό τον έλεγχο, αλλά κυρίως για πρόληψη, καθοδήγηση και προστασία.

Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η σωστή συντήρηση του οχήματος, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ίδιων των δικυκλιστών. Ταυτόχρονα, οι οδηγοί άλλων οχημάτων καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ελέγχουν προσεκτικά τα τυφλά σημεία, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις και να αναγνωρίζουν ότι οι δικυκλιστές είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους του δρόμου. Η προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου απαιτεί κοινή ευθύνη, αμοιβαίο σεβασμό και σωστές επιλογές από όλους. Γιατί κάθε διαδρομή πρέπει να ολοκληρώνεται με ασφάλεια.