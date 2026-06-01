Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτους δρόμους από σήμερα και για μία εβδομάδα η Αστυνομία για μία ξεχωριστή εκστρατεία - Τι θα ελέγχει - Σοκάρουν τα στοιχεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους από σήμερα και για μία εβδομάδα η Αστυνομία για μία ξεχωριστή εκστρατεία - Τι θα ελέγχει - Σοκάρουν τα στοιχεία

 01.06.2026 - 09:20
Στους δρόμους από σήμερα και για μία εβδομάδα η Αστυνομία για μία ξεχωριστή εκστρατεία - Τι θα ελέγχει - Σοκάρουν τα στοιχεία

Οι μοτοσικλετιστές, οι ποδηλάτες και οι χρήστες συσκευών προσωπικής κινητικότητας (e-scooters) αποτελούν μέρος των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς, σε αντίθεση με τους επιβάτες άλλων οχημάτων, εκτίθενται περισσότερο σε σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανατηφόρες συνέπειες σε περίπτωση οδικής σύγκρουσης.

Η ασφάλειά τους στον δρόμο δεν αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη, αλλά συλλογική υποχρέωση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου, η ευρωπαϊκή εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers» (1 – 7/6/2026) στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για τους χρήστες δικύκλων, μέσω δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και στοχευμένης αστυνόμευσης. Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων που ενέχονται δικυκλιστές, η καλλιέργεια κουλτούρας υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς και η ενίσχυση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των χρηστών του δρόμου.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, οι αστυνομικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη υλοποιούν συντονισμένες δράσεις που περιλαμβάνουν ενημερωτικές εκστρατείες, ελέγχους συμμόρφωσης με την οδική νομοθεσία, δράσεις πρόληψης και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

Η Αστυνομία Κύπρου, συμμετέχοντας ενεργά στην εκστρατεία ROADPOL «Two – Wheelers», προχωρεί σε στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, καθώς και σε αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας που αφορά τους χρήστες δικύκλων και τη συμπεριφορά των υπόλοιπων οδηγών απέναντί τους. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στο οδικό δίκτυο, όχι μόνο με σκοπό τον έλεγχο, αλλά κυρίως για πρόληψη, καθοδήγηση και προστασία.

Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η σωστή συντήρηση του οχήματος, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη συμπεριφορά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των ίδιων των δικυκλιστών. Ταυτόχρονα, οι οδηγοί άλλων οχημάτων καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να ελέγχουν προσεκτικά τα τυφλά σημεία, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις και να αναγνωρίζουν ότι οι δικυκλιστές είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους κινδύνους του δρόμου. Η προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου απαιτεί κοινή ευθύνη, αμοιβαίο σεβασμό και σωστές επιλογές από όλους. Γιατί κάθε διαδρομή πρέπει να ολοκληρώνεται με ασφάλεια.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων
Νεροπόλεμος, βουτιές και τσιαττιστά: Όλα όσα δεν ξέρεις για τον Κατακλυσμό στην Κύπρο
Επίθεση στην Πάφο: Με τραύματα στο κεφάλι 46χρονος στο Νοσοκομείο - Χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Θέλετε να κάνετε ψώνια για το σπίτι; Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα υπεραγορές και καταστήματα
Τροχαία σύγκρουση στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη - «Φουλ» μεθυσμένος ο οδηγός του άλλου οχήματος
«Πύρινη νύχτα»: Φωτιά σε μίνι μάρκετ και πρακτορείο στοιχημάτων – Μεγάλες οι ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κατακλυσμός και Γιορτή του Ψαριού στην Αγία Νάπα - Αναλυτικά το πρόγραμμα των σημερινών εκδηλώσεων

 01.06.2026 - 09:06
Επόμενο άρθρο

Τι λένε τ'άστρα; Οι προβλέψεις της εβδομάδας 1 έως 7 Ιουνίου - Τι πρέπει να προσέξουμε;

 01.06.2026 - 09:35
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Στο Καζακστάν μεταβαίνει αύριο Τρίτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωασιατική Δημοκρατία, με στόχο και την προσέλκυση επενδύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

  •  01.06.2026 - 07:46
Επίθεση στην Πάφο: Με τραύματα στο κεφάλι 46χρονος στο Νοσοκομείο - Χειροπέδες σε δύο νεαρούς

Επίθεση στην Πάφο: Με τραύματα στο κεφάλι 46χρονος στο Νοσοκομείο - Χειροπέδες σε δύο νεαρούς

  •  01.06.2026 - 07:58
Τροχαία σύγκρουση στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη - «Φουλ» μεθυσμένος ο οδηγός του άλλου οχήματος

Τροχαία σύγκρουση στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη - «Φουλ» μεθυσμένος ο οδηγός του άλλου οχήματος

  •  01.06.2026 - 08:49
«Πύρινη νύχτα»: Φωτιά σε μίνι μάρκετ και πρακτορείο στοιχημάτων – Μεγάλες οι ζημιές

«Πύρινη νύχτα»: Φωτιά σε μίνι μάρκετ και πρακτορείο στοιχημάτων – Μεγάλες οι ζημιές

  •  01.06.2026 - 07:19
Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων

Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων

  •  01.06.2026 - 07:53
Νεροπόλεμος, βουτιές και τσιαττιστά: Όλα όσα δεν ξέρεις για τον Κατακλυσμό στην Κύπρο

Νεροπόλεμος, βουτιές και τσιαττιστά: Όλα όσα δεν ξέρεις για τον Κατακλυσμό στην Κύπρο

  •  01.06.2026 - 07:52
Θέλετε να κάνετε ψώνια για το σπίτι; Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα υπεραγορές και καταστήματα

Θέλετε να κάνετε ψώνια για το σπίτι; Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα υπεραγορές και καταστήματα

  •  01.06.2026 - 08:42
Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Πολλά τα παράξενα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 1η Ιουνίου

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Πολλά τα παράξενα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 1η Ιουνίου

  •  01.06.2026 - 07:31

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα