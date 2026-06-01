Βόλτα ή διακοπές στην Αγία Νάπα; Αυτό το ιταλικό εστιατόριο τα έχει όλα, από φαγητό μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωτογραφίες

Το μοντέρνο εστιατόριο που άνοιξε το 2023 στη λεωφόρο Νησί κατάφερε πολύ γρήγορα να αποκτήσει το δικό του κοινό, συνδυάζοντας κοσμοπολίτικη αισθητική, ατμοσφαιρικό περιβάλλον και ένα μενού που ισορροπεί ανάμεσα στη μεσογειακή φινέτσα και την αυθεντική απόλαυση.

Σε έναν προσεγμένο χώρο με open-plan κουζίνα και όμορφο outdoor seating, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φρεσκοψημένες πίτσες στον ξυλόφουρνο, χειροποίητα ζυμαρικά, signature πιάτα και premium steaks, ενώ παράλληλα παρακολουθούν την ομάδα της κουζίνας να ετοιμάζει κάθε πιάτο μπροστά στα μάτια τους.

Η φιλοσοφία του Sir Jean βασίζεται στην ποιότητα της πρώτης ύλης και στη γευστική ισορροπία ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα. Εκλεκτές κοπές βοδινού από Αργεντινή και Ουρουγουάη, όπως Black Angus rib eye, tomahawk και wagyu, συναντούν πιο δροσερές και καλοκαιρινές προτάσεις, όπως ceviche, burrata salads, seafood επιλογές και ριζότο, δημιουργώντας ένα fusion μενού με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα.

Στην ίδια γευστική φιλοσοφία κινούνται και τα ορεκτικά, με επιλογές όπως beef carpaccio, beef tartare και ιδιαίτερα πιάτα που δίνουν έναν πιο elevated χαρακτήρα στην εμπειρία. Παράλληλα, οι λάτρεις της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας θα βρουν pasta και pizza που ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και την ποιότητά τους.

Το Sir Jean, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο φαγητό. Το προσεγμένο cocktail list, τα signature drinks, οι premium ετικέτες κρασιών και η χαλαρή αλλά κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα ολοκληρώνουν μία εμπειρία ιδανική τόσο για dinner όσο και για βραδινή έξοδο στην Αγία Νάπα.

Μοντέρνο, φιλόξενο και family friendly, το Sir Jean Italian Fusion αποτελεί πλέον μία από τις πιο ενδιαφέρουσες all-day γαστρονομικές επιλογές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου, προσφέροντας comfort γεύσεις με premium χαρακτήρα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει καλοκαιρινό vibe, εξαιρετικό service και αυθεντική φιλοξενία.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus