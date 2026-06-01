Η αλήθεια πίσω από το μέλι: Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά τρόφιμα για την υγεία μας;Τι λέει η επιστήμη

Σήμερα, η δημοτικότητά του αυξάνεται ξανά, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές αντικαθιστούν τη ραφιναρισμένη ζάχαρη με πιο «φυσικές» επιλογές. Όμως, πόσο τεκμηριωμένα είναι τελικά τα οφέλη του;

Τι είναι στην πραγματικότητα το μέλι

Το μέλι είναι μια φυσική γλυκαντική ουσία που παράγεται από τις μέλισσες, οι οποίες συλλέγουν νέκταρ από τα άνθη και το μετατρέπουν σε απλά σάκχαρα μέσα στην κυψέλη. Στη συνέχεια, το αποθηκεύουν ως τροφή. Το μέλι που καταναλώνουμε σήμερα είναι ουσιαστικά η ίδια ουσία, η οποία συλλέγεται από μελισσοκόμους, φιλτράρεται και συχνά υφίσταται επεξεργασία πριν συσκευαστεί. Παρά τη «φυσική» του εικόνα, το μέλι αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σάκχαρα — κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη — γεγονός που εξηγεί και τη θερμιδική του αξία.

Θερμίδες & κατανάλωση

Μία κουταλιά της σούπας μέλι (περίπου 20 γραμμάρια) αποδίδει περίπου 60 θερμίδες. Ανάλογα βέβαια με την υγρασία/τύπο μελιού (θυμαρίσιο, ανθόμελο κ.λπ.), υπάρχουν μικρές αποκλίσεις. Όπως με όλα τα σάκχαρα, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να συμβάλει σε αύξηση βάρους, υπέρταση και καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι διατροφικές οδηγίες στις ΗΠΑ συνιστούν γενικώς περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων στα 50 γραμμάρια ημερησίως, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το όριο είναι ακόμη χαμηλότερο, περίπου 30 γραμμάρια για τους ενήλικες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ακόμη και το μέλι πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο, καθώς παραμένει διατροφικά, μια μορφή ζάχαρης.

Θρεπτικά συστατικά & αντιοξειδωτική δράση

Σε αντίθεση με τη ραφιναρισμένη ζάχαρη, το μέλι περιέχει μικρές ποσότητες βιταμινών, μετάλλων και βιοδραστικών ενώσεων. Είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες και φλαβονοειδή, τα οποία βοηθούν στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών — μορίων που σχετίζονται με την κυτταρική φθορά και τη γήρανση. Επιπλέον, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του μελιού ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση χρόνιων φλεγμονών, που συνδέονται με πλήθος παθήσεων.

Μέλι και υγεία του εντέρου

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το μέλι μπορεί να υποστηρίξει τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου. Περιέχει ολιγοσακχαρίτες, οι οποίοι δεν διασπώνται από τα ανθρώπινα ένζυμα, αλλά φτάνουν στο παχύ έντερο όπου λειτουργούν ως «τροφή» για τα ωφέλιμα βακτήρια.

Μικρές μελέτες έχουν δείξει αύξηση των «καλών» βακτηρίων σε άτομα που καταναλώνουν μέλι, ενώ πιο πρόσφατα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η προσθήκη του στο γιαούρτι μπορεί να ενισχύσει την επιβίωση προβιοτικών μικροοργανισμών κατά την πέψη.

Βάρος & μεταβολισμός

Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι το μέλι μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ρύθμιση του σωματικού βάρους όταν αντικαθιστά τη ζάχαρη.

Σε κλινική δοκιμή, άτομα που κατανάλωναν καθημερινά μέλι παρουσίασαν μικρές μειώσεις στο σωματικό βάρος και το λίπος, σε αντίθεση με όσους κατανάλωναν ισοδύναμη ποσότητα ζάχαρης, οι οποίοι πήραν βάρος.

Πιθανός μηχανισμός είναι η επίδραση του μελιού σε ορμόνες κορεσμού, αλλά και η πιο αργή απορρόφησή του, που μπορεί να μειώνει τις απότομες αυξομειώσεις σακχάρου και τις λιγούρες.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί τονίζουν ότι τα δεδομένα παραμένουν περιορισμένα και δεν δικαιολογούν την υπερκατανάλωση.

Μέλι, ιώσεις και πιθανές θεραπευτικές χρήσεις

Το μέλι έχει μελετηθεί και για πιθανές θεραπευτικές ιδιότητες.

Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του βήχα και των συμπτωμάτων λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού, ενώ οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής το αναγνωρίζουν ως φυσική επιλογή για τον βήχα.

Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μειώσει τον πόνο σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, πιθανότατα λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης του.

Ωστόσο, τα δεδομένα για αντικαρκινικές επιδράσεις προέρχονται κυρίως από εργαστηριακές μελέτες και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί κλινικά στον ίδιο βαθμό.

Ωμό vs επεξεργασμένο μέλι

Το μέλι δεν παστεριώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως άλλα τρόφιμα, καθώς η χαμηλή του υγρασία και η φυσική του οξύτητα περιορίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Ωστόσο, η θέρμανση και η επεξεργασία μπορεί να μειώσουν ορισμένα ευαίσθητα συστατικά, όπως ένζυμα και μέρος της αντιοξειδωτικής του δράσης. Το ωμό μέλι ενδέχεται να διατηρεί υψηλότερα επίπεδα βιοδραστικών ενώσεων, αν και οι διαφορές δεν είναι πάντα μεγάλες ή σταθερές μεταξύ μελετών. Οι σκούρες ποικιλίες τείνουν να είναι πλουσιότερες σε αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με τις πιο ανοιχτόχρωμες. Το ωμό μέλι έχει μικρό κίνδυνο επιμόλυνσης και δεν ενδείκνυται σε ευάλωτες ομάδες.

Πηγή: Vita.gr