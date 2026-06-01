Σοκ στην Καλαμάτα: Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους - Εντοπίστηκε με πολλά τραύματα στο κρεβάτι τους

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού -που βρισκόντουσαν μέσα στο σπίτι σε άλλο δωμάτιο την ώρα του φονικού- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς ο 41χρονος -υπάλληλος σε λογιστήριο- άνοιξε την πόρτα έχοντας εμφανή ίχνη αίματος πάνω του, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο χέρι της βρέθηκε μαχαίρι.

Στο διαμέρισμα μετέβη άμεσα ιατροδικαστής, ο οποίος προχώρησε στην πρώτη εξέταση της σορού, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο 41χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Την ίδια στιγμή, όπως προαναφέρθηκε, τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά

Τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι σε άλλο υπνοδωμάτιο του σπιτιού βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την 39χρονη ανέφερε εμφανώς αναστατωμένη σε δημοσιογράφους: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

«Έχουμε πάθει σοκ όλοι, δεν είχαν καβγάδες»

Σοκαρισμένοι είναι οι ένοικοι της πολυκατοικίας επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας, στην Καλαμάτα, από το άγριο έγκλημα με θύμα την 39χρονη γειτόνισσά τους την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο διαμέρισμά τους και ενώ στο δωμάτιο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους.

Με το πρώτο φως της ημέρας είδαν ένα περιπολικό μπροστά από την είσοδο της πολυκατοικίας και έμαθαν τα τραγικά νέα. Κανείς τους δεν μπορούσε να πιστέψει ότι πίσω από την πόρτα του διαμερίσματος του 2ου ορόφου εκτυλίχθηκε μια οικογενειακή τραγωδία.

Όπως λέει μια γειτόνισσα του ζευγαριού στο protothema.gr, θύτης και θύμα δεν είχαν δώσει ποτέ δικαιώματα με καβγάδες και εντάσεις και έδειχναν ήσυχοι και αγαπημένοι.

Η ίδια, η οποία μένει στο από πάνω διαμέρισμα, χθες βράδυ δεν άκουσε ούτε φωνές ούτε ουρλιαχτά.

«Έχουμε πάθει σοκ όλοι. Τρέμουμε με αυτό που έγινε. Έχουν έρθει 3 χρόνια στην πολυκατοικία, στην αρχή νοίκιαζαν και μετά ήρθαν με τα δύο τους παιδάκια.

Αυτός ήταν εξαιρετικά καλό παιδί, λογιστής ήταν σε ένα γραφείο και αυτή δούλευε ρεσεψιόν σε ένα ξενοδοχείο.

Δεν είχαν καβγάδες, ήσυχοι φαίνονταν. Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ φωνές και τσακωμούς.

Ούτε χθες άκουσα κάτι παρόλο που μένω ακριβώς από πάνω. Και έχω και σκύλο που γαβγίζει με το παραμικρό αλλά χθες δεν ακούσαμε τίποτα.

Και τα παιδιά τους κοιμούνταν στο δωμάτιο, μέσα, και δεν κατάλαβαν τίποτα. Εγώ το έμαθα σήμερα το πρωί που σηκώθηκα και είδα την Αστυνομία κάτω από την πολυκατοικία», λέει η ένοικος της πολυκατοικίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».

