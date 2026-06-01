Με κυπριακή υποψηφιότητα στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου Προέδρου ΓΣ ΟΗΕ - Εκλέγονται τα πέντε νέα Mη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη

Η προεδρία της 81ης Συνόδου αναλογεί, βάσει της καθιερωμένης περιφερειακής εναλλαγής, στην Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού, στην οποία ανήκει και η Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο των περιφερειακών ομάδων του ΟΗΕ. Οι δύο υποψηφιότητες που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του Υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου Πρέσβη Ανδρέα Κακουρή.

Η κυπριακή υποψηφιότητα παρουσιάστηκε από τη Λευκωσία στον ΟΗΕ ως υποψηφιότητα υπέρ της πρακτικής πολυμέρειας, της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον ΟΗΕ και της ενίσχυσης του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων και θεσμικών πιέσεων.

Στην επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητάς του, ο κ. Κακουρής ανέφερε ότι η προεδρία καλείται να καθοδηγήσει τις συλλογικές προσπάθειες «σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη στην πολυμέρεια δοκιμάζεται».

Κατά τον άτυπο διαδραστικό διάλογο με τα κράτη μέλη στην έδρα του ΟΗΕ, τον οποίο συγκάλεσε η Πρόεδρος της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, Αναλένα Μπέρμποκ, ο Ανδρέας Κακουρής ανέφερε ότι η επόμενη Σύνοδος θα είναι «κρίσιμη», καθώς θα συμπέσει με τη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και με την εφαρμογή του «Συμφώνου για το Μέλλον». Όπως είπε, «τα Ηνωμένα Έθνη είναι το συλλογικό μας σπίτι» και υπάρχει ευθύνη να διαφυλαχθεί «μέσω πρακτικής πολυμέρειας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί προς όφελος όλων».

Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Κύπρο και το Μπανγκλαντές πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γενική Συνέλευση καλείται να διαχειριστεί ζητήματα θεσμικής αναζωογόνησης, χρηματοδοτικών πιέσεων, εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και αυξημένων γεωπολιτικών διαιρέσεων. Η Πρόεδρος της 80ής Συνόδου, Ανναλένα Μπέρμποκ, έχει επισημάνει ότι η επόμενη Σύνοδος θα είναι «ιδιαίτερα κρίσιμη», λόγω των αλληλεπικαλυπτόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και των προσπαθειών θεσμικής μεταρρύθμισης.

Εκλέγονται τα πέντε νέα Mη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να εκλέξει πέντε νέα Μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στις 10:00 π.μ., στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, για τη θητεία 2027–2028.

Η εκλογή θα καλύψει πέντε από τις δέκα αιρετές έδρες του 15μελούς Συμβουλίου, τα μη μόνιμα μέλη του οποίου υπηρετούν με διετή θητεία. Οι έδρες κατανέμονται βάσει του καθιερωμένου συστήματος περιφερειακής κατανομής, με μία έδρα για την Αφρικανική Ομάδα, μία για την Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού, μία για την Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής και δύο για την Ομάδα Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών.

Οι υποψηφιότητες που βρίσκονται ενώπιον των κρατών μελών είναι η Ζιμπάμπουε για την Αφρικανική Ομάδα (αντικαθιστώντας την Σομαλία), το Κιργιστάν και οι Φιλιππίνες για την έδρα της Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού (προς αντικατάσταση του Πακιστάν), το Τρινιντάντ και Τομπάγκο για την έδρα της Ομάδας Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (αντικαθιστώντας τον Παναμά), καθώς και η Αυστρία, η Γερμανία και η Πορτογαλία για τις δύο έδρες που αναλογούν στην Ομάδα Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών (προς αντικατάσταση της Ελλάδας και της Δανίας).

Ενώ η Ζιμπάμπουε και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο διεκδικούν έδρες χωρίς ανθυποψηφίους, οι αναμετρήσεις στην Ομάδα Ασίας-Ειρηνικού και στην Ομάδα Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών είναι ανταγωνιστικές. Το Κιργιστάν και οι Φιλιππίνες διεκδικούν τη μία έδρα της Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού, ενώ η Αυστρία, η Γερμανία και η Πορτογαλία ανταγωνίζονται για τις δύο έδρες της Ομάδας Δυτικής Ευρώπης και Άλλων Κρατών.

Ακόμη και στις μη ανταγωνιστικές εκλογές, οι υποψήφιες χώρες πρέπει να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων των κρατών μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης λόγω μιας σειράς μεγάλων κρίσεων στην ημερήσια διάταξή του ΣΑ, μεταξύ των οποίων το Ιράν, η Ουκρανία, η Γάζα, το Σουδάν και άλλες συγκρούσεις. Τα νεοεκλεγέντα μέλη θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027, σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, τον ρόλο των εκλεγμένων μελών και την ικανότητα του Συμβουλίου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Η Αυστρία έχει πλαισιώσει την υποψηφιότητα της γύρω από την «εταιρική σχέση, τον διάλογο και την εμπιστοσύνη», δίνοντας έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, στο κλίμα και την ασφάλεια, καθώς και στον ρόλο της Βιέννης ως κόμβου διπλωματίας.

Η Γερμανία - δεχόμενη κριτική λόγω της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας της τους τελευταίους μήνες καθιστώντας την εκλογή ανταγωνιστική για την ομάδα της Δυτικής Ευρώπης - έχει παρουσιάσει τις προτεραιότητες της υπό τους άξονες του «σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ειρήνης», σημειώνοντας τη μακροχρόνια εμπλοκή της στα Ηνωμένα Έθνη.

Η Πορτογαλία προβάλλει την υποψηφιότητα της γύρω από τρεις βασικές προτεραιότητες — την πρόληψη, τη συνεργασία και την προστασία — εκφράζοντας παράλληλα τη δέσμευσή της στην πολυμέρεια, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο διεθνές δίκαιο και στην ενίσχυση της ειρηνευτικής δράσης.

Στην αναμέτρηση της Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού, οι Φιλιππίνες έχουν αναδείξει ως προτεραιότητες, μεταξύ άλλων, τη θαλάσσια ασφάλεια, την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και τις ατζέντες για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια και για τη Νεολαία, την Ειρήνη και την Ασφάλεια. Το Κιργιστάν, το οποίο δεν έχει υπηρετήσει ποτέ στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχει παρουσιάσει την υποψηφιότητα του ως προσπάθεια ενίσχυσης της εκπροσώπησης των μικρών και περίκλειστων κρατών στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας αλλά και ως μέρος της οικοδόμησης της διεθνούς παρουσίας του, καθώς διανύει μόλις την τέταρτη δεκαετία της ύπαρξης του ως κράτος.

Η Ζιμπάμπουε έχει περιγράψει την υποψηφιότητα της ως ευκαιρία να συμβάλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, ενώ το Τρινιντάντ και Τομπάγκο διεκδικεί να εκπροσωπήσει την Ομάδα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής στο Συμβούλιο.

Τα νέα μέλη που θα εκλεγούν στις 3 Ιουνίου θα αντικαταστήσουν τη Δανία, την Ελλάδα, το Πακιστάν, τον Παναμά και τη Σομαλία, των οποίων η θητεία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.