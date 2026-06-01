«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Της συνάντησης του Προέδρου με τις αγροτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος «Φωνή των Κτηνοτρόφων», θα προηγηθεί σύσκεψη κατά την οποία ο Πρόεδρος θα ενημερωθεί από την επιδημιολογική ομάδα και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την εικόνα που διαμορφώνεται σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό, ενώ θα γίνει και αποτίμηση και αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί, περιλαμβανομένων και των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων, όπως είχε δηλώσει στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Εκπρόσωποι αγροτικών οργανώσεων, μιλώντας τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ σημείωσαν ότι ζητούν, μεταξύ άλλων, να εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων για την διαχείριση της κρίσης, αλλά και να διασφαλιστεί η καλύτερη συνεργασία και συντονισμός στο κομμάτι του ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για ανάσχεση της εξάπλωσης του ιού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, θέτουν και ζητήματα αποζημιώσεων, αλλά και μέριμνας για τις αλυσιδωτές συνέπειες από τα μέτρα. Ιδιαίτερα προβληματισμένες παρουσιάζονται, εξάλλου, οι αγροτικές οργανώσεις και για τις αποφάσεις που αφορούν στην παραγωγή χαλλουμιού.

Ο Χρίστος Παπαπέτρου, Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι, «εκτός από τα τεχνοκρατικά κτηνιατρικά θέματα, υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα στη μέση», εξηγώντας ότι αυτός είναι ο λόγος που ζητήθηκε η καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου. «Πρέπει να εμφανιστεί επιτέλους το κράτος, όχι μόνο οι επιμέρους υπηρεσίες», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρχει πιο δραστική παρουσία από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτής της κρίσης, συντονισμός και συνεργασία.

Περιέγραψε την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό ως έναν «πόλεμο», προσθέτοντας ότι δεν μπορεί εν μέσω αυτής της κατάστασης να υπάρχουν και «εμφύλιοι πόλεμοι». Έθεσε ζήτημα ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων που προβλέπονται από το πρωτόκολλο διαχείρισης της κατάστασης, σημειώνοντας ότι δεν έχει διασφαλιστεί ότι ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις οι περιορισμοί που έχουν τεθεί και ότι φαίνεται να υπάρχουν ακόμα και μετακινήσεις ζώων από μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες σε άλλες.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι ανάμεσα στα αιτήματα είναι και ο καταρτισμός οδικού χάρτη για το πως θα επανέλθει η παραγωγή στην κανονικότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για το χαλλούμι, εκφράζοντας την άποψη ότι, με αφορμή την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό, ασκούνται πιέσεις από κύκλους που ήδη από το 2014 ζητούσαν μεγαλύτερη ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος στο πλαίσιο της προώθησης του φακέλου ΠΟΠ για το χαλλούμι.

Εκφράζοντας προβληματισμό για την αλλαγή της ποσόστωσης αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος, εξήγησε ότι το πρόσφατο διάταγμα για μείωση του ποσοστού του αιγοπρόβειου γάλακτος από 25% σε 15% δεν βασίζεται σε έγκυρα στοιχεία, αναφέροντας ότι τη στιγμή της έκδοσης του διατάγματος, είχαν θανατωθεί περίπου το 10% των αιγοπροβάτων, μεταξύ των οποίων και ζώα που δεν ήταν παραγωγικά.

Την ίδια στιγμή, είπε, καταγράφεται στα στοιχεία του Υπουργείου αύξηση της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει και οι θανατώσεις βοοειδών, λόγω αφθώδους πυρετού, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε οξύμωρο.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών (ΕΚΑ), Πανίκος Χάμπας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η κατοχύρωση του ΠΟΠ χαλλουμιού στηρίχθηκε στο αιγοπρόβειο γάλα και δεν θα πρέπει να χαθεί.

Ως μείζων και κεντρικό ζήτημα ανέδειξε, επίσης, ο κ. Χάμπας τη διάσταση που υφίσταται στη διαχείριση της κρίσης εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. «Το πρόβλημα προέρχεται από την ίδια την Τουρκία, η ΕΕ έχει άριστες σχέσεις με την Τουρκία, και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις», σημείωσε, αναφέροντας ότι θα πρέπει η χρηματοδότηση προς Τουρκοκύπριους κτηνοτρόφους να αποτελέσει μοχλό πίεσης.

Πέρα από την ανάγκη για υπεύθυνη στάση από όλες τις πλευρές, ο κ. Χάμπας αναφέρθηκε και στην ανάγκη να είναι οι υπηρεσίες αποτελεσματικές και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ακόμα επηρεαζόμενοι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις. Είπε ότι οι πολιτικοί υπεύθυνοι που προΐστανται των υπηρεσιών, θα πρέπει να ασκούν έλεγχο για την εφαρμογή των πολιτικών, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα στις διαδικασίες.

Σημείωσε, επίσης, ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και για τις αλυσιδωτές συνέπειες των μέτρων που εφαρμόζονται για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, οι οποίες αγγίζουν και κτηνοτρόφους των οποίων οι μονάδες δεν έχουν επηρεαστεί και γι’ αυτό δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο αποζημιώσεων που έχει ανακοινωθεί.

Αναφέρθηκε, ενδεικτικά, στους κτηνοτρόφους που έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος εκτροφής, αφού αναγκαστικά συνεχίζουν να διατηρούν τα ζώα τους εντός των μονάδων, μετά το κλείσιμο ζωεμπορικών μονάδων, καθώς και στους κτηνοτρόφους που επωμίζονται αυξημένο κόστος εκτροφής, λόγω των γενικευμένων περιορισμών στην ελεύθερη βόσκηση.

Ανέφερε ότι, αν και έχει τεθεί ήδη το αίτημα προς τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη βόσκηση στις περιοχές που δεν βρίσκονται στις ζώνες περιορισμού, θα πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση για να εφαρμοστεί αυτό άμεσα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ