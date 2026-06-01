Κατακλυσμός στη Λάρνακα: Αποφύγετε την κίνηση και την ταλαιπωρία του πάρκινγκ – Επιλέξτε το λεωφορείο για τις παραλίες

 01.06.2026 - 13:30
Με αυξημένη επισκεψιμότητα και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αναμένεται να κινηθεί η Λάρνακα σήμερα Δευτέρα του Κατακλυσμού, με τους επισκέπτες να καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, αποφεύγοντας την αναζήτηση χώρων στάθμευσης στις πολυσύχναστες παραλιακές περιοχές.

Η Cyprus Public Transport υπενθυμίζει ότι το δίκτυο της στη Λάρνακα προσφέρει άμεση πρόσβαση στις δημοφιλέστερες παραλίες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς άγχος, καθυστερήσεις και προβλήματα στάθμευσης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, όσοι επιλέξουν τα λεωφορεία μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση που παρατηρείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Κατακλυσμού, ιδιαίτερα στις περιοχές των Φοινικούδων, Μακένζι και στα Περβόλια, όπου η εξεύρεση χώρου στάθμευσης συχνά μετατρέπεται σε χρονοβόρα διαδικασία.

Οι επισκέπτες μπορούν να μεταβούν στις Φοινικούδες με σύντομη πεζή διαδρομή επτά λεπτών από τον Κεντρικό Σταθμό Λάρνακας, ενώ για την παραλία Μακένζι εξυπηρετούν τα δρομολόγια 425, 429, 427 και 445. Παράλληλα, η παραλία Φάρος στα Περβόλια είναι προσβάσιμη μέσω της γραμμής 429, ενώ για την παραλία Καστέλλα διατίθενται οι γραμμές 440 και 446.

Επιπρόσθετα, όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν την παραλία ΚΟΤ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γραμμές X424, 425 και 445.

Η Cyprus Public Transport καλεί το κοινό να αξιοποιήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης όσο και στην αποσυμφόρηση των χώρων στάθμευσης στις παραλιακές περιοχές της Λάρνακας.

Για καλύτερο προγραμματισμό των διαδρομών τους, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής Pame App, όπου παρέχονται πληροφορίες για τα δρομολόγια και τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Στο Καζακστάν μεταβαίνει αύριο Τρίτη ο Νίκος Χριστοδουλίδης, στην πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωασιατική Δημοκρατία, με στόχο και την προσέλκυση επενδύσεων.

  •  01.06.2026 - 07:46
Προεδρία της Βουλής: Στην τελική ευθεία οι διεργασίες - Οι δύο υποψηφιότητες μέχρι στιγμής

  •  01.06.2026 - 14:00
Υπ. Ενέργειας: Εντός Ιουνίου το FID και συμφωνίες για «Κρόνο» - Σχήμα 3+1 Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ στα ενεργειακά

  •  01.06.2026 - 12:48
«Θα αφήνω το κοστούμι του βουλευτή κάτω από τη σκηνή» - Συνεχίζει ακάθεκτος το τσιάττισμα ο Εφραίμ Χρίστου

  •  01.06.2026 - 14:15
  •  01.06.2026 - 13:30
Ναρκωτικά και όπλα στη Λευκωσία - Δύο νέες συλλήψεις - Τι εντόπισαν οι Αρχές στις οικίες τους

  •  01.06.2026 - 11:38
Μία εναλλακτική πρόταση για ανάσα δροσιάς σήμερα στην Πρωτεύουσα - Δείτε εικόνες

  •  01.06.2026 - 11:30
2+1 κόλπα που κάνουν τις φωτογραφίες του Android κινητού σου να ξεχωρίζουν

  •  01.06.2026 - 12:35

