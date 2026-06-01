«Ο άνδρας μου είναι μονογαμικός, εγώ κοιμάμαι με άλλους» – Το ζευγάρι που αψηφά κάθε κανόνα και είναι ευτυχισμένο

Ο τύπος σχέσης που έχουν επιλέξει λειτουργεί για εκείνους

Ένα ζευγάρι από την Καλιφόρνια προκαλεί συζητήσεις στα social media εξαιτίας της ιδιαίτερης μορφής γάμου που έχει επιλέξει. Η Karla Houston ζει σε μια σχέση με τον σύζυγό της, ο οποίος παραμένει μονογαμικός, ενώ η ίδια διατηρεί τη δυνατότητα να βγαίνει ραντεβού και να έχει ερωτικές σχέσεις με άλλα άτομα. Παρά τις αντιδράσεις που συχνά δέχονται, υποστηρίζουν ότι το μοντέλο τους βασίζεται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και τη διαρκή επικοινωνία.

Μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2026 στο The Journal of Sex Research και εξέτασε 35 μελέτες με σχεδόν 25.000 συμμετέχοντες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα που βρίσκονται σε πολυσυντροφικές ή ανοιχτές σχέσεις εμφανίζουν παρόμοια επίπεδα ικανοποίησης από τη σχέση και τη σεξουαλική τους ζωή με εκείνα που βρίσκονται σε μονογαμικές σχέσεις. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι παράγοντες όπως η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη, η συναίνεση και η σαφήνεια των ορίων φαίνεται να παίζουν σημαντικότερο ρόλο από το ίδιο το μοντέλο της σχέσης.

Η Karla Houston και ο σύζυγός της είναι παντρεμένοι εδώ και εννέα χρόνια, όμως η σχέση τους διαφέρει από τα πιο συνηθισμένα πρότυπα. Εκείνος έχει επιλέξει να παραμένει μονογαμικός, ενώ η ίδια διατηρεί παράλληλα ερωτικές και συναισθηματικές επαφές με άλλους ανθρώπους.

Η 34χρονη περιγράφει αυτή τη μορφή σχέσης ως «mono-poly dynamic», εξηγώντας ότι είναι αμφιφυλόφιλη, παντρεμένη και ταυτόχρονα συνεχίζει να γνωρίζει και να βγαίνει με άλλους ανθρώπους.

Παρότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν ταιριάζει ούτε στα παραδοσιακά πρότυπα της μονογαμίας ούτε στις πιο συνηθισμένες μορφές πολυσυντροφικών σχέσεων, το ζευγάρι υποστηρίζει ότι έχει βρει μια ισορροπία που λειτουργεί για τους ίδιους.

Η απόφαση που άλλαξε τον γάμο τους

Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο σχέσης ξεκίνησε το 2022. Σύμφωνα με την Karla, η απόφαση δεν ελήφθη βιαστικά αλλά προέκυψε ύστερα από πολλές συζητήσεις και προσωπική αναζήτηση.

Όπως ανέφερε, η επιλογή αυτή βασίστηκε σε αυτό που ένιωθαν ότι αντανακλούσε πραγματικά τη ζωή και τις ανάγκες τους και όχι σε κοινωνικές προσδοκίες ή παραδοσιακά πρότυπα γάμου.

Σε ανάρτησή της στο Instagram εξήγησε: «Αυτό σημαίνει για εμάς ότι δεν μοιραζόμαστε τον ίδιο προσανατολισμό στις σχέσεις, αλλά μοιραζόμαστε την ειλικρίνεια σχετικά με το τι είναι αληθινό για τον καθένα μας».

Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει μία κόρη, επιμένει ότι η διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις δεν επηρεάζει τη δέσμευσή τους ο ένας προς τον άλλον.

Η επικοινωνία στο επίκεντρο της σχέσης

Η Karla παραδέχεται ότι δεν έλειψαν οι στιγμές ζήλιας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Ωστόσο, θεωρεί ότι το κλειδί για τη διατήρηση της ισορροπίας είναι η συνεχής επικοινωνία.

Όπως τονίζει, η σχέση τους απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική διαφάνεια από ό,τι πολλές συμβατικές μορφές γάμου.

Η ίδια υποστηρίζει επίσης ότι δεν προσπαθούν να παρουσιάσουν μια εικόνα «συμμετρίας» μόνο και μόνο για να είναι πιο εύκολα κατανοητοί από τους άλλους.

«Έχει να κάνει με το να παραμένουμε ξεκάθαροι σχετικά με το ποιοι είμαστε και να μην το διαγράφουμε αυτό απλώς για να είναι πιο εύκολο να το εξηγήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο γάμος τους

Σύμφωνα με την Karla, η σχέση τους βασίζεται σε συγκεκριμένες αξίες:

Ειλικρίνεια μεταξύ των δύο συντρόφων

Απόλυτη διαφάνεια για τις ανάγκες και τα συναισθήματά τους

Αμοιβαία εμπιστοσύνη

Σεβασμός στις προσωπικές επιλογές του καθενός

Συναίνεση σε όλες τις πτυχές της σχέσης

Η ίδια δηλώνει ότι προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από τη φιλοσοφία της «relationship anarchy», η οποία δίνει έμφαση στην αυτονομία και στην ελευθερία των ανθρώπων να ορίζουν μόνοι τους τις σχέσεις τους.

«Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για άνδρες και γυναίκες»

Η Karla θεωρεί ότι μεγάλο μέρος της κριτικής που δέχεται το ζευγάρι συνδέεται με στερεότυπα γύρω από τους ρόλους των φύλων.

Όπως υποστηρίζει, η κοινωνία αντιμετωπίζει συχνά με μεγαλύτερη επιείκεια τους άνδρες που έχουν πολλούς συντρόφους, ενώ οι γυναίκες που μιλούν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους ή για μη μονογαμικές σχέσεις κρίνονται πιο αυστηρά.

«Υπάρχουν δύο μέτρα και δυο σταθμά στην κοινωνία, όπου οι άνδρες που έχουν πολλές συντρόφους θεωρούνται φυσιολογικοί ή ακόμη και επιβραβεύονται σε ορισμένους κύκλους, ενώ οι γυναίκες που εξερευνούν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους ή τη μη μονογαμία κρίνονται πολύ πιο αυστηρά», δήλωσε.

Η αποδοχή που τους έδωσε ελευθερία

Η ίδια τονίζει ότι ούτε ο σύζυγός της προσπαθεί να την ελέγξει ούτε εκείνη επιθυμεί να κρύψει την ταυτότητά της για να ταιριάξει σε μια πιο παραδοσιακή εικόνα γάμου.

Όπως εξηγεί, η σχέση τους έχει οικοδομηθεί πάνω στην επιλογή, την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια και όχι σε προκαθορισμένους κοινωνικούς ρόλους.

Περιγράφοντας το πώς βλέπει πλέον τον εαυτό της, η Karla ανέφερε: «Η μονογαμία είναι κάτι που γνωρίζω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να προσφέρω σε έναν άλλον άνδρα και η πολυσυντροφικότητα δεν είναι κάτι που θα εφάρμοζα αν δεν ένιωθα ότι ταιριάζει με αυτό που είμαι. Το να γίνομαι αποδεκτή μέσα σε αυτή την αλήθεια έχει χαρίσει ελευθερία και στους δυο μας».

Πηγή: oloygeia.gr