«Θα αφήνω το κοστούμι του βουλευτή κάτω από τη σκηνή» - Συνεχίζει ακάθεκτος το τσιάττισμα ο Εφραίμ Χρίστου

Ο Εφραίμ Χρίστου, ο οποίος είναι γνωστός και ως λαϊκός ποιητής, αναφέρθηκε στον προβληματισμό που διατυπώθηκε σχετικά με το κατά πόσο ένας εκλεγμένος βουλευτής μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στη σκηνή και να συμμετέχει σε εκδηλώσεις τσιαττιστών.

«Η πρώτη ερώτηση που υπέβαλα στον εαυτό μου ήταν “γιατί όχι;”», σημείωσε, διερωτώμενος κατά πόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι υποτιμητική ή προσβάλλει τον θεσμό του βουλευτή. Όπως ανέφερε, η απάντηση που έδωσε στα ερωτήματα αυτά ήταν ξεκάθαρα αρνητική.

Ο βουλευτής τόνισε ότι η διατήρηση της παράδοσης αποτελεί ευθύνη όλων, υπογραμμίζοντας πως «αν αφήσουμε την παράδοση να χαθεί, τότε χαθήκαμε κι εμείς». Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ως τσιαττιστής, παράλληλα με τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

«Κάθε φορά θα αφήνω το κοστούμι του βουλευτή κάτω από τη σκηνή και θα βγαίνω να υπηρετώ την παράδοση, όπως κάνω από τον καιρό που θυμάμαι τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, έκανε αναφορά στις πρόσφατες εμφανίσεις του, σημειώνοντας ότι βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρνακα, ενώ το Σάββατο συμμετείχε σε εκδήλωση στην Αγία Νάπα, προσθέτοντας με νόημα: «Ναι, εκπροσωπούμε και τη Λεμεσό».

