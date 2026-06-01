Το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση στην Βηρυτό μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ
Το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση στην Βηρυτό μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

 01.06.2026 - 20:45
Για αναβολή της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βηρυτό του Λιβάνου, μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ κάνουν λόγο τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Kan News, Τις τελευταίες ώρες, λαμβάνει χώρα ένας πυρετώδης γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για να ασκηθεί πίεση στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τα πυρά προς το βόρειο Ισραήλ και να αποτραπεί η πιθανότητα κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μεταδίδονται, το αίτημα για αναβολή της επιχείρησης στο προάστιο Νταχίγια, μετέφερε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6).

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιράν απείλησε να βομβαρδίσει το βόρειο Ισραήλ, σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν η επιχείρηση στη Βηρυτό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έκαναν σαφείς δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση του Ισραήλ να επιτεθεί στη συνοικία Νταχίγια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία χαρακτηρίζεται ως προπύργιο της Χεζμπολάχ. «Ο νόμος της Νταχίγια στη Βηρυτό είναι ο ίδιος με τους νόμους των βόρειων οικισμών στο Ισραήλ - αν δεν υπάρχει ειρήνη στο βορρά, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Βηρυτό», δήλωσε ο Κατζ.

ΠΗΓΗ: cnn.gr

Ειδικός στα κινητά αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το πιο ισχυρό smartphone που υπάρχει σήμερα»

Στα άδυτα του κυκλώματος: Πώς τα κατεχόμενα «όπλιζαν» τον υπόκοσμο των ελεύθερων περιοχών

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

  •  01.06.2026 - 15:10
Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που ανακοινώνει ότι επικοινώνησε άμεσα ή έμμεσα με την Χεζμπολάχ, λέει το Reuters

  •  01.06.2026 - 22:25
Στα άδυτα του κυκλώματος: Πώς τα κατεχόμενα «όπλιζαν» τον υπόκοσμο των ελεύθερων περιοχών

  •  01.06.2026 - 20:59
Προεδρία της Βουλής: Στην τελική ευθεία οι διεργασίες - Οι δύο υποψηφιότητες μέχρι στιγμής

  •  01.06.2026 - 14:00
Κομισιόν για Κύπρο: Σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας με €1,18 δισ.

  •  01.06.2026 - 15:50
Έκανε «φύλλο και φτερό» σπίτια στη Λεμεσό μέσα σε ένα πρωινό – Στα χέρια της Αστυνομίας 31χρονος

  •  01.06.2026 - 19:32
Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες – Πότε και πού αναμένονται βροχές

  •  01.06.2026 - 16:59
Το viral κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να απαλλαχτείτε από τις μύγες το καλοκαίρι

  •  01.06.2026 - 18:49

