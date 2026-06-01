Το Ισραήλ ανέβαλε την επιχείρηση στην Βηρυτό μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το ισραηλινό Kan News, Τις τελευταίες ώρες, λαμβάνει χώρα ένας πυρετώδης γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών για να ασκηθεί πίεση στη Χεζμπολάχ να σταματήσει τα πυρά προς το βόρειο Ισραήλ και να αποτραπεί η πιθανότητα κατάρρευσης των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, που μεταδίδονται, το αίτημα για αναβολή της επιχείρησης στο προάστιο Νταχίγια, μετέφερε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ, στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6).

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιράν απείλησε να βομβαρδίσει το βόρειο Ισραήλ, σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν η επιχείρηση στη Βηρυτό.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ έκαναν σαφείς δηλώσεις σχετικά με την πρόθεση του Ισραήλ να επιτεθεί στη συνοικία Νταχίγια στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, η οποία χαρακτηρίζεται ως προπύργιο της Χεζμπολάχ. «Ο νόμος της Νταχίγια στη Βηρυτό είναι ο ίδιος με τους νόμους των βόρειων οικισμών στο Ισραήλ - αν δεν υπάρχει ειρήνη στο βορρά, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Βηρυτό», δήλωσε ο Κατζ.

ΠΗΓΗ: cnn.gr