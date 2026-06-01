Ειδικός στα κινητά αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το πιο ισχυρό smartphone που υπάρχει σήμερα»

Ο Rad Slavov, αρχισυντάκτης ειδικευμένος στην τεχνολογία κινητών, το είπε με μια σπάνια σαφήνεια σε μια αγορά που έχει συνηθίσει να ανακηρύσσει πάντα τα ίδια ονόματα: το πιο ισχυρό κινητό που έχει χρησιμοποιήσει δεν είναι ούτε το Galaxy S26 Ultra ούτε το iPhone 17 Pro Max, αλλά το RedMagic 11S Pro, ένα gaming smartphone της Nubia που μόλις επιβεβαίωσε την παγκόσμια κυκλοφορία του και το οποίο θέτει την ψύξη ως το κύριο τεχνικό του πλεονέκτημα.

Η δήλωση έχει μια πονηριά, αλλά δεν είναι παραπλανητική. Το RedMagic 11S Pro δεν προσποιείται ότι είναι το πιο ισορροπημένο τηλέφωνο της χρονιάς, ούτε το καλύτερο κινητό για φωτογραφία, ούτε η πιο άνετη συσκευή για όλους τους χρήστες, αλλά μια μηχανή σχεδιασμένη να διατηρεί ακραία απόδοση κατά τη διάρκεια μακρών συνεδριών. Στα κινητά, η ακατέργαστη ισχύς είναι προφανώς σημαντική, αλλά επίσης και το πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτή την απόδοση ανάλογα με τη θερμοκρασία.

Ένα κινητό σχεδιασμένο για να μην υποκύπτει στη ζέστη

Η καρδιά του RedMagic 11S Pro είναι το Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, μια παραλλαγή του chip της Qualcomm με κύριους πυρήνες που μπορούν να φτάσουν τα 4,74 GHz. Είναι ένας πολύ υψηλός αριθμός για ένα τηλέφωνο, αλλά το σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο η μέγιστη ταχύτητα, αλλά και το τι κάνει η συσκευή για να τη διατηρήσει. Το RedMagic συνδυάζει αυτόν τον επεξεργαστή με το τσιπ RedCore R4, μνήμη LPDDR5X Ultra, αποθήκευση UFS 4.1 και ένα σύστημα AquaCore που συνδυάζει κάμερα ατμού 13.116 mm², υγρό μέταλλο και έναν εσωτερικό ανεμιστήρα 24.000 rpm.

Σύμφωνα με τις δοκιμές που ανέφερε ο Slavov, το RedMagic 11S Pro ξεπερνά το Galaxy S26 Ultra στο 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σταθερή απόδοση. Το κινητό της Samsung λαμβάνει μέγιστη βαθμολογία 7.801 πόντων και πέφτει στους 3.741 στο χαμηλότερο σημείο, ενώ το RedMagic 11S Pro φτάνει τους 8.236 και διατηρεί τους 6.564 στην χειρότερη επίδοσή του. Με άλλα λόγια, και τα δύο ξεκινούν πολύ ψηλά, αλλά το μοντέλο της Nubia αντέχει πολύ καλύτερα όταν η θερμοκρασία αρχίζει να επηρεάζει την απόδοση.

Δεν πρόκειται για μια επιφανειακή νίκη ούτε για μια μικρή διαφορά σε μια μεμονωμένη δοκιμή, αλλά για ένα θερμικό πλεονέκτημα που επηρεάζει άμεσα την πραγματική χρήση σε απαιτητικά παιχνίδια. Στο Geekbench 6 η διαφορά είναι πολύ μικρότερη, με 3.720 πόντους σε μονοπύρηνο και 11.618 σε πολυπύρηνο για το RedMagic έναντι 3.753 και 11.259 του Galaxy S26 Ultra, αλλά στη συνεχή απόδοση της GPU το gaming τηλέφωνο δείχνει την πραγματική του φύση.

Το υπόλοιπο υλικό συμπληρώνει αυτή την ιδέα. Η οθόνη AMOLED BOE X10 6,85 ιντσών φτάνει τα 144 Hz, με ανάλυση 2.688 x 1.216 pixel, συχνότητα δειγματοληψίας αφής έως 3.000 Hz και πλευρικά αισθητήρια κουμπιά με συχνότητα 520 Hz. Η μπαταρία φτάνει τα 7.500 mAh, με γρήγορη φόρτιση 80 W μέσω καλωδίου αλλά και ασύρματα, ένας συνδυασμός ασυνήθιστος ακόμη και μεταξύ των κινητών υψηλής κατηγορίας. Επιπλέον, ο σχεδιασμός είναι προσαρμοσμένος σε αυτό το «gaming» προφίλ, με όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά: ημιδιαφανές πίσω μέρος, φωτισμό RGB και ορατή ψύξη για ένα προϊόν που δεν θέλει να φαίνεται λιτό.

Η παγκόσμια κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου, με πρόωρη πρόσβαση για ορισμένους χρήστες την προηγούμενη ημέρα. Στην Ευρώπη διατίθεται από 799 ευρώ. Πρόκειται για μια επιθετική και πολύ ελκυστική τιμή για ένα κινητό που, σε σταθερή απόδοση, μπορεί να ανταγωνιστεί μοντέλα πολύ πιο δημοφιλή.

