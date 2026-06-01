Το viral κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να απαλλαχτείτε από τις μύγες το καλοκαίρι

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η άφιξη του καλοκαιριού, συνοδεύεται από πολλά παράσιτα, όπως οι μύγες, οι οποίες επιστρέφουν τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Παρόλο που πρέπει να προστατεύουμε ορισμένα έντομα, καθώς μπορεί να είναι ωφέλιμα για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, υπάρχουν και αυτά που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στους κήπους, αλλά και μια γενική ενόχληση στους ανθρώπους.

Γιατί υπάρχουν περισσότερα έντονα το καλοκαίρι

Οι υψηλές θερμοκρασίες των καλοκαιρινών μηνών ευνοούν την αναπαραγωγή και την επιβίωση των εντόμων. Αντίθετα, τον χειμώνα πεθαίνουν από το κρύο και την έλλειψη τροφής. Επιπλέον, το καλοκαίρι τα οργανικά απορρίμματα αποσυντίθενται πιο γρήγορα λόγω της ζέστης και τα τρόφιμα ωριμάζουν και σαπίζουν νωρίτερα.

Έτσι, οι μύγες βρίσκουν περισσότερη τροφή και πολλαπλασιάζονται. Κατά μέσο όρο ζουν δύο εβδομάδες. Ωστόσο, σε ιδανικές συνθήκες μπορούν να ζήσουν έως και δύο μήνες. Μέσα σε 15 ημέρες μπορούν να γεννήσουν 8.000 αυγά, από τα οποία τα μισά θα είναι θηλυκά. Αυτά με τη σειρά τους μπορούν να γεννήσουν άλλα 8.000 αυγά το καθένα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται πολύ γρήγορα.

Το viral κόλπο με το αλουμινόχαρτο

Από όλες τις τεχνικές που υπάρχουν για να απαλλαχτείτε από τις μύγες, υπάρχει μία που θεωρείται αποτελεσματική: η τεχνική με το αλουμινόχαρτο. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γεμίσετε μια διάφανη σακούλα κατάψυξης με νερό και κομμάτια αλουμινόχαρτου και έπειτα να την κλείσετε καλά.

Αν οι μύγες μπαίνουν από περισσότερα από ένα παράθυρα, θα χρειαστεί να επαναλάβετε το κόλπο με περισσότερες σακούλες. Το επόμενο βήμα, εξίσου εύκολο, είναι να κρεμάσετε τις σακούλες γύρω από τα παράθυρα ώστε να απομακρύνετε τις μύγες και να αφήσουν ήσυχους όσους ζουν στο σπίτι.

Άλλες συστάσεις

Όπως φαίνεται, αυτή η μέθοδος λειτουργεί παρόμοια με τα CD που κρεμούν κάποιοι στα δέντρα για να κρατούν μακριά τα πουλιά. Οι μύγες θα θαμπωθούν από τον ήλιο και το φως που αντανακλάται στα κομμάτια αλουμινίου. Επίσης, θα αποπροσανατολιστούν, κάτι που θα τις απομακρύνει και κυρίως θα τις εμποδίσει να μπουν στο σπίτι.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η τεχνική δεν θα είναι αποτελεσματική αν τα έντομα βρίσκονται ήδη μέσα στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες παγίδες, όπως απωθητικά φυτά, αυτοσχέδιες παγίδες ή εμπορικά εντομοαπωθητικά προϊόντα. Επιπλέον, συνιστάται να διατηρείτε το εσωτερικό του σπιτιού καθαρό.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr