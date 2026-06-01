iPhone 18 Pro: Επιστρέφει το μαύρο, φεύγει το cosmic orange — Όλα τα χρώματα

 01.06.2026 - 17:54
Νέα dummy units του iPhone 18 Pro εμφανίστηκαν σήμερα και μας δίνουν την πιο καθαρή εικόνα μέχρι στιγμής για τις τέσσερις αποχρώσεις που ετοιμάζει η Apple για το φετινό flagship.

Τα ομοιώματα προέρχονται από τον leaker Sonny Dickson, με ιστορικό αξιόπιστων αποκαλύψεων, και επιβεβαιώνουν τον συνδυασμό dark cherry, μαύρο, ασημί και light blue.

Τα τέσσερα χρώματα του iPhone 18 Pro

Τα νέα dummy επιβεβαιώνουν ένα lineup τεσσάρων χρωμάτων, με το γαλάζιο να αντικαθιστά τις πιο κλασικές επιλογές των προηγούμενων χρόνων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που βλέπουμε τις αποχρώσεις από τόσο κοντά, αντί για renders ή προστατευτικά αξεσουάρ.

Πιο αναλυτικά, οι φήμες είχαν αποκαλύψει νωρίτερα και τις ακριβείς αποχρώσεις Pantone για κάθε χρώμα:

  • Light blue (Pantone 2121) — κοντά στο mist blue του βασικού iPhone 17
  • Dark cherry (Pantone 6076) — ένα βαθύ, κρασάτο κόκκινο και όχι ένα έντονο «φρουτώδες» κόκκινο
  • Ασημί (Pantone 427C) — παρόμοιο με το ασημί-λευκό του iPhone 17 Pro
  • Σκούρο γκρι / μαύρο (Pantone 426C)

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον Φεβρουάριο, η Apple δοκίμαζε ήδη μια βαθιά κόκκινη απόχρωση για το iPhone 18 Pro, κάτι που τα σημερινά ομοιώματα φαίνεται να επιβεβαιώνουν ως το dark cherry.

Τέλος για το cosmic orange — επιστρέφει το μαύρο

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι το δημοφιλές cosmic orange δεν περνά στη νέα γενιά. Παρά τις φήμες ότι θα παρέμενε λόγω της μεγάλης του απήχησης, το πορτοκαλί φαίνεται πως μένει εκτός lineup. Στη θέση του deep blue έρχεται το νέο μαύρο, ενώ το light blue προστίθεται ως τέταρτη επιλογή. Για σύγκριση, το iPhone 17 Pro κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: cosmic orange, deep blue και ασημί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα dummy units δεν αποδίδουν πάντα με απόλυτη ακρίβεια τα τελικά χρώματα της Apple. Φτιάχνονται κυρίως για τους κατασκευαστές θηκών, ώστε να ετοιμάζουν εγκαίρως τα αξεσουάρ τους για τα νέα μοντέλα, οπότε οι τελικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς.

ΠΗΓΗ: techblog.gr

Τι αποκάλυψε νέα έρευνα DNA για την καταγωγή των Ιαπώνων, επιστήμονες εντόπισαν «κρυφό» τρίτο πρόγονο

Τρόμος στην Πάφο: Της άρπαξε την τσάντα στη μέση του δρόμου και έγινε «καπνός»

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

