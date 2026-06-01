ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
ΒΙΝΤΕΟ: Η σοκαριστική στιγμή που αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα μίνι-μάρκετ στη Λεμεσό

 01.06.2026 - 17:09
Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα που από τύχη δεν μετράει θύματα καταγράφηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Μαΐου 2026, στην περιοχή των Πολεμιδιών στη Λεμεσό.

Μια συνηθισμένη στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνικό τρόμου, με ένα όχημα να «μπουκάρει» κυριολεκτικά στην τζαμαρία μίνι-μάρκετ γνωστού πρατηρίου.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) του σταθμού, το οποίο ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, κόβει την ανάσα. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα στα πλάνα, η ώρα έδειχνε ακριβώς 4:43 μ.μ. όταν το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα, ξαφνικά επιτάχυνε, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσέκρουσε με ορμή πάνω στη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος.

Η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης, αναδεικνύοντας το μέγεθος του κινδύνου. Στο σημείο εκείνη την ώρα βρίσκονταν υπάλληλοι και πελάτες, οι οποίοι απείχαν μόλις λίγα μέτρα από το σημείο της πρόσκρουσης. Είναι πραγματικά θαύμα το πώς ορισμένοι από αυτούς γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από μια δυνητικά σοβαρή ή και μοιραία σύγκρουση, αν αναλογιστεί κανείς την ταχύτητα με την οποία το όχημα διέλυσε την είσοδο.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στην πρόσοψη του μίνι-μάρκετ, με σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια να σκορπίζονται παντού, ενώ ζημιές υπέστη και το ίδιο το όχημα.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες – Πότε και πού αναμένονται βροχές

Το εμβόλιο που καθυστερεί τη γήρανση στους 70χρονους – Τι κάνει στο ανοσοποιητικό σύστημα

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

