Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΝέα μεγάλη απάτη: Έκαναν «φτερά» €42.500 από λογαριασμό 76χρονης με ένα SMS
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νέα μεγάλη απάτη: Έκαναν «φτερά» €42.500 από λογαριασμό 76χρονης με ένα SMS

 01.06.2026 - 15:01
Νέα μεγάλη απάτη: Έκαναν «φτερά» €42.500 από λογαριασμό 76χρονης με ένα SMS

Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό, διερευνά η Αστυνομία, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 76χρονη, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση σήμερα, από άγνωστο άντρα,  οποίος μιλούσε στην αγγλική γλώσσα και παρουσιάστηκε ως διευθυντής υπηρεσίας πληρωμών. Ο δράστης μέσω ψευδών προφάσεων αναφορικά με την ασφάλεια του τραπεζικού λογαριασμού της παραπονούμενης, την έπεισε να ακολουθήσει σύνδεσμο που αποστάλθηκε μέσω τηλεφωνικού μηνύματος στο κινητό της τηλέφωνο και της απέσπασε από τον τραπεζικό της λογαριασμό το ποσό των 42.500 ευρώ.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι κανένας οργανισμός θα ζητήσει τραπεζικά ή προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς μέσω τηλεφωνικής κλήσεις ή μηνύματος.

Παράλληλα, συνιστάται να μην ανοίγονται σύνδεσμοι που αποστέλλονται μέσω μηνυμάτων, SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενημέρωση συγγενών και οικείων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν συχνά στόχο επιτηδείων που επιχειρούν να αποσπάσουν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία μέσω τηλεφωνικών απατών και άλλων παραπλανητικών πρακτικών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έτσι θα δουλέψουν τα Mall της Κύπρου τη Δευτέρα του Κατακλυσμού – Το ωράριο καταστημάτων, υπεραγορών και εστιατορίων
Νεροπόλεμος, βουτιές και τσιαττιστά: Όλα όσα δεν ξέρεις για τον Κατακλυσμό στην Κύπρο
Επίθεση στην Πάφο: Με τραύματα στο κεφάλι 46χρονος στο Νοσοκομείο - Χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Κατακλυσμός στη Λάρνακα: Αποφύγετε την κίνηση και την ταλαιπωρία του πάρκινγκ – Επιλέξτε το λεωφορείο για τις παραλίες
Τροχαία σύγκρουση στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 26χρονη - «Φουλ» μεθυσμένος ο οδηγός του άλλου οχήματος
«Έφυγε» η Μάρω Χατζηζήνωνος, πρόσφυγας από την Κερύνεια – Πότε θα γίνει η κηδεία της - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Από τα τσιαττιστά της Λάρνακας στο party του Πρωταρά - Έτσι γιόρτασε η Κύπρος τον Κατακλυσμό - Δείτε φωτογραφίες

 01.06.2026 - 14:42
Επόμενο άρθρο

Νίκος Γκάνος για Survivor: «Είναι επικίνδυνο ριάλιτι, όταν ήμουν εκεί φοβόμουν - Είχα ατυχήματα»

 01.06.2026 - 15:09
«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

  •  01.06.2026 - 15:10
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Μεταβαίνει την Τρίτη στο Καζακστάν με την πρώτη απευθείας πτήση που θα συνδέει τις δύο χώρες

  •  01.06.2026 - 07:46
Προεδρία της Βουλής: Στην τελική ευθεία οι διεργασίες - Οι δύο υποψηφιότητες μέχρι στιγμής

Προεδρία της Βουλής: Στην τελική ευθεία οι διεργασίες - Οι δύο υποψηφιότητες μέχρι στιγμής

  •  01.06.2026 - 14:00
Υπ. Ενέργειας: Εντός Ιουνίου το FID και συμφωνίες για «Κρόνο» - Σχήμα 3+1 Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ στα ενεργειακά

Υπ. Ενέργειας: Εντός Ιουνίου το FID και συμφωνίες για «Κρόνο» - Σχήμα 3+1 Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ και ΗΠΑ στα ενεργειακά

  •  01.06.2026 - 12:48
«Θα αφήνω το κοστούμι του βουλευτή κάτω από τη σκηνή» - Συνεχίζει ακάθεκτος το τσιάττισμα ο Εφραίμ Χρίστου

«Θα αφήνω το κοστούμι του βουλευτή κάτω από τη σκηνή» - Συνεχίζει ακάθεκτος το τσιάττισμα ο Εφραίμ Χρίστου

  •  01.06.2026 - 14:15
Ναρκωτικά και όπλα στη Λευκωσία - Δύο νέες συλλήψεις - Τι εντόπισαν οι Αρχές στις οικίες τους

Ναρκωτικά και όπλα στη Λευκωσία - Δύο νέες συλλήψεις - Τι εντόπισαν οι Αρχές στις οικίες τους

  •  01.06.2026 - 11:38
Κατακλυσμός στη Λάρνακα: Αποφύγετε την κίνηση και την ταλαιπωρία του πάρκινγκ – Επιλέξτε το λεωφορείο για τις παραλίες

Κατακλυσμός στη Λάρνακα: Αποφύγετε την κίνηση και την ταλαιπωρία του πάρκινγκ – Επιλέξτε το λεωφορείο για τις παραλίες

  •  01.06.2026 - 13:30
2+1 κόλπα που κάνουν τις φωτογραφίες του Android κινητού σου να ξεχωρίζουν

2+1 κόλπα που κάνουν τις φωτογραφίες του Android κινητού σου να ξεχωρίζουν

  •  01.06.2026 - 12:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα