ΑρχικήΔιεθνή
Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που ανακοινώνει ότι επικοινώνησε άμεσα ή έμμεσα με την Χεζμπολάχ, λέει το Reuters

 01.06.2026 - 22:25
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε επαφές, μέσω διαμεσολαβητών, με τη Χεζμπολάχ και εξασφάλισε δέσμευση ότι η οργάνωση δεν θα επιτεθεί στο Ισραήλ, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση καθώς πότε μέχρι τώρα Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση άμεσα ή έμμεσα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Reuters, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τόνισε νωρίτερα ότι είχε επικοινωνία, την οποία και χαρακτήρισε «πολύ καλή», με τη φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ μέσω διαμεσολαβητών και ότι εξασφάλισε τη δέσμευσή της να μην εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Η δήλωση αυτή είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς κανένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει ανακοινώσει στο παρελθόν επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, είτε άμεσα είτε μέσω διαμεσολαβητών, καθώς η οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, αξιωματούχος του Λιβάνου δήλωσε στο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του προέδρου του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, πως είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεσμευθεί ότι δεν θα πραγματοποιήσει πλήγματα στη Βηρυτό και στα προάστιά της.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία, όπως υποστήριξε, συμφωνήθηκε η αναδίπλωση ισραηλινών δυνάμεων που προετοιμάζονταν για επιχείρηση στον νότιο Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είχα μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον πρωθυπουργό Μπίμπι Νετανιάχου του Ισραήλ και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα κινηθούν προς τη Βηρυτό, ενώ όσα βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν έχουν επιστρέψει».

Πρόσθεσε ακόμη ότι είχε «πολύ καλή επικοινωνία» με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων και ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών.

Σημειώνεται ότι οι συγκρούσεις στον Λίβανο αποτελούν τη σημαντικότερη επέκταση του πολέμου που συνδέεται με το Ιράν στην περιοχή. Από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς το Ισραήλ σε ένδειξη στήριξης προς τον σύμμαχό της, το Ιράν, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια Λιβανέζοι έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και των εντολών εκκένωσης.

Στο τελευταίο επεισόδιο της κλιμάκωσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κατέλαβε το κάστρο Μποφόρ, ηλικίας περίπου 900 ετών, καθώς και μία στρατηγικής σημασίας ορεινή κορυφογραμμή στον νότιο Λίβανο. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μία ημέρα μετά από μία από τις πιο έντονες επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον του βόρειου Ισραήλ από την εκεχειρία του Απριλίου, γεγονός που οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και στην επιβολή περιοριστικών μέτρων στην περιοχή.

Αργεντινή: Φάλαινα σήκωσε στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες – Η ψύχραιμη αντίδρασή τους

Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την πρόταση των ΗΠΑ για «αμοιβαία παύση των επιθέσεων» με το Ισραήλ

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

