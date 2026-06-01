Τύμπανα πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν διέκοψε την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, πολύ πιθανή η λήξη της εκεχειρίας λέει η ιρανική τηλεόραση

Αιτία οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, μετά και την κατάληψη του μεσαιωνικού φρούριου Μποφόρ από τους IDF με τον Νετανιάχου να δηλώνει ότι η επέλαση του ισραηλινού στρατού θα συνεχιστεί, ενώ έδωσε διαταγή για βομβαρδισμούς σε συνοικίες της Βηρυτού.

Σε απάντηση, οι Ιρανοί ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι διακόπτουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επαφών για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ μετά από λίγη ώρα κι η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Iran’s state-run Tasnim News Agency reports that Iran has suspended all further diplomatic communication and messages with the United States, in protest of Israel’s violation of the current ceasefire “on all fronts,” specifically citing Israeli strikes and military operations in… pic.twitter.com/l5Kv7P2QJ7 — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2026

Παράλληλα, το Ιράν απειλεί με πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων και του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο την «τιμωρία» του Ισραήλ και των υποστηρικτών του.

Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, αλλά και την καθοδική πορεία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Euro Stoxx 50 υποχωρούσε πριν από λίγη ώρα κατά 0,64%, απηχώντας την υποχώρηση των δεικτών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων: Παρίσι - 0,79%, Φρανκφούρτη - 0,80%, Μιλάνο - 0,81%, ενώ το Λονδίνο δεν επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και υποχώρησε κατά 0,87%.

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν νωρίτερα τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.

Διαταγή Νετανιάχου για επιθέσεις στα νότια της Βηρυτού

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, καθώς το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Αντίδραση από την Κομισιόν

«Καλούμε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική του κλιμάκωση στον Λίβανο και να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, Ανουάρ Ανουνί.

Όπως τόνισε, πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με στόχο μια διαπραγματευτική λύση που θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια για τον Λίβανο και το Ισραήλ.

«Ο λαός του Λιβάνου έχει ήδη υπομείνει τεράστιες δυσκολίες. Δεν διάλεξαν αυτόν τον πόλεμο και αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός τους», επισήμανε.

Αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Κουβέιτ

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε αργά το βράδυ της Κυριακής δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.



U.S. Central Command remains vigilant and will continue to… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

