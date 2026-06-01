Στα άδυτα του κυκλώματος: Πώς τα κατεχόμενα «όπλιζαν» τον υπόκοσμο των ελεύθερων περιοχών

ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
 01.06.2026 - 20:59
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών μετά την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης οπλισμού.

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη δύο ακόμη υπόπτων, ενός 45χρονου Ελληνοκύπριου και ενός 39χρονου Τουρκοκύπριου, οι οποίοι κατονομάστηκαν από τους δύο φερομένους ως εγκεφάλους της οργάνωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και του δημοσιογράφου Χριστόφορου Νέστορος, στο επίκεντρο των ανακρίσεων βρίσκονται οι ομολογίες των δραστών. Ανακρινόμενοι, οι δύο αρχικοί συλληφθέντες ισχυρίστηκαν ότι τα έξι πιστόλια και τα πυρομαχικά που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους αποτελούσαν συγκεκριμένη παραγγελία από εγκληματικά στοιχεία που δραστηριοποιούνται στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με το πλάνο τους, η μεταφορά θα γινόταν σε προκαθορισμένο «τυφλό» σημείο, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν την ταυτότητα των τελικών παραληπτών.

Η υπόθεση απέκτησε ευρύτερες διαστάσεις καθώς συνδέθηκε άμεσα με προγενέστερο εντοπισμό οπλισμού. Ο δικανικός έλεγχος στα κατασχεθέντα πιστόλια κατέδειξε ότι έφεραν τις ίδιες ακριβώς μετατροπές με τα επτά όπλα που είχαν βρεθεί κρυμμένα τον Νοέμβριο του 2025 στην Έγκωμη. Η πληροφορία για το συγκεκριμένο σημείο είχε προκύψει μετά τη σύλληψη δύο άλλων προσώπων στα κατεχόμενα, στα κινητά των οποίων είχαν εντοπιστεί ψηφιακά μαρκαρισμένοι χάρτες με περιοχές των ελεύθερων περιοχών, επιβεβαιώνοντας μια πάγια και οργανωμένη διαδρομή διοχέτευσης όπλων στον υπόκοσμο.

«Πόλεμος» με τον αφθώδη πυρετό: Προσβλέπουν σε καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Χριστοδουλίδη οι κτηνοτρόφοι

Στην καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την πορεία της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, καθώς και ζητημάτων που άπτονται αυτής, όπως είναι η παραγωγή χαλλουμιού, προσβλέπουν οι αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες θα έχουν συνάντηση μαζί του το πρωί της Τρίτης στο Προεδρικό.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που ανακοινώνει ότι επικοινώνησε άμεσα ή έμμεσα με την Χεζμπολάχ, λέει το Reuters

