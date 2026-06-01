Από τα τσιαττιστά της Λάρνακας στο party του Πρωταρά - Έτσι γιόρτασε η Κύπρος τον Κατακλυσμό - Δείτε φωτογραφίες

Οικογένειες, μικροί και μεγάλοι γεμίζουν κάθε βράδυ τον παραλιακό δρόμο των Φοινικούδων, κάνοντας βόλτες, παίζοντας διάφορα παιχνίδια και απολαμβάνοντας φαγητό και ποτό, μαζί φυσικά με παραδοσιακούς λουκουμάδες.

Η Λάρνακα, η οποία μετρά περισσότερα από 100 χρόνια παράδοσης στους εορτασμούς για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος, χαρίζει και φέτος στους επισκέπτες του στιγμές πολιτισμού, ψυχαγωγίας και αυθεντικής κυπριακής φιλοξενίας, δίπλα στη θάλασσα.

Μουσική, λαϊκή παράδοση με διαγωνισμούς κυπριακής ποίησης, ερωτικών τραγουδιών, τσιαττιστών, αυλού, μπάλου και κυπριακών χορών καθώς και συναυλίες με καταξιωμένους Κύπριους και Έλληνες καλλιτέχνες, προσφέρουν στους επισκέπτες κάθε βράδυ ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Καθ όλη τη διάρκεια των εξαήμερων εορτασμών, λειτουργούν ταυτόχρονα κάθε βράδυ, τέσσερις εξέδρες, η κεντρική που βρίσκεται στη παραλία των Φοινικούδων και οι άλλες τρεις στην Πλατεία Ευρώπης, στη Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου και στο Μεσαιωνικό Κάστρο, που φιλοξενούν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα γεμάτο μουσική παράδοση και ψυχαγωγία, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν τα θεατρικά δρώμενα και οι παιδικές εκδηλώσεις.

Στην εξέδρα του Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενείται από τις 29 Μαϊου μέχρι και σήμερα Δευτέρα 1η Ιουνίου το καθιερωμένο Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, προσφέροντας στιγμές γέλιου και παράδοσης σε μικρούς και μεγάλους.

Ακόμα στην Πλατεία Κίμωνος, σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, παρουσιάζονται και φέτος παραδοσιακά κυπριακά επαγγέλματα, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια λαϊκή παράδοση του τόπου.

Τεχνίτες επιδεικνύουν την τέχνη τους και εξηγούν στους επισκέπτες βήμα-βήμα τη διαδικασία κατασκευής, δημιουργώντας μια ζωντανή και αυθεντική εμπειρία πολιτισμού.

Από την μεγάλη γιορτή του Κατακλυσμού δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι λουκουμάδες και οι οπωροπώλες με τους ξηρούς καρπούς, τον σουτζούκο, φρέσκα και αποξηραμένα φρούτα και διάφορα άλλα εδέσματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με την κυπριακή παράδοση και βρίσκονται σε κάθε πανηγύρι και φεστιβάλ.

Σημειώνεται ότι και φέτος η Λάρνακα ενέταξε στο πρόγραμμα του Κατακλυσμού διάφορες ναυταθλητικές και αθλητικές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων αγωνίσματα όπως Beach Volley, αγώνες σκαφών ανοικτής θαλάσσης, ιστιοπλοΐας και κανόε καγιάκ.

Κατάμεστος και ο Πρωταράς

Κατάμεστη από δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ήταν η πλατεία εκδηλώσεων Fig Tree Bay στον Πρωταρά το βράδυ της Κυριακής, κατά τη μεγάλη συναυλία του δημοφιλούς Ελλαδίτη τραγουδιστή Θοδωρής Φέρρης.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Κατακλυσμού Αμμοχώστου, τις οποίες διοργάνωσε ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας σε συνεργασία με τον Δήμο Αμμοχώστου, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Κύπρο».

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «ο Θοδωρής Φέρρης εντυπωσίασε το κοινό με την παρουσία και το πρόγραμμά του, σε μία μοναδική βραδιά δίπλα στη θάλασσα, στην πλατεία του Fig Tree Bay, της μοναδικής κυπριακής παραλίας που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 19 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Η τεράστια προσέλευση επισκεπτών είχε ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο τόσο στις παραλίες όσο και στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής, συμβάλλοντας σημαντικά στην κίνηση της τοπικής οικονομίας».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου και ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας παρέδωσε στον Θοδωρή Φέρρη αναμνηστικό δώρο με το λογότυπο του Protaras Riviera, ενώ πριν από την έναρξη της εκδήλωσης του προσφέρθηκε επίσης τσάντα με αναμνηστικά αντικείμενα του νέου τουριστικού brand του Δήμου.