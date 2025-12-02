Δημόσιος πλειστηριασμός: Στο «σφυρί» από αστυνομικές άκατους και κοντέινερ μέχρι...αποτεφρωτήρες - Δείτε φωτογραφίες

• 5 αστυνομικές άκατους,

• 3 αποτεφρωτήρες,

• Εξοπλισμό σποροπαραγωγής,

• Παλαιά σίδερα, αλουμίνια, ηλεκτρικά είδη, μπαταρίες,

• Καραβάνια,

• Κοντέινερ,

• Τρόλεϊ για βάρκες,

• Κομπρεσσόροι,

• Ντεπόζιτα νερού και διάφορα άλλα είδη.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: https://drive.google.com/.../1edNZnVVxTN-Q.../view...



Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επιθεωρήσουν τα αντικείμενα στους χώρους που αναφέρονται στον Κατάλογο από την Πέμπτη 27/11 μέχρι και την Τετάρτη 3/12/2025 (εκτός Σάββατο/Κυριακή) μεταξύ 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. καθώς και το πρωί του Πλειστηριασμού μεταξύ 7:30-8:30 π.μ. (Λευκωσία μόνο).

