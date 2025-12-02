Δημόσιος πλειστηριασμός: Στο «σφυρί» από αστυνομικές άκατους και κοντέινερ μέχρι...αποτεφρωτήρες - Δείτε φωτογραφίες

• 5 αστυνομικές άκατους,
• 3 αποτεφρωτήρες,
• Εξοπλισμό σποροπαραγωγής,
• Παλαιά σίδερα, αλουμίνια, ηλεκτρικά είδη, μπαταρίες,
• Καραβάνια,
• Κοντέινερ,
• Τρόλεϊ για βάρκες,
• Κομπρεσσόροι,
• Ντεπόζιτα νερού και διάφορα άλλα είδη.
>>> ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://drive.google.com/.../1edNZnVVxTN-Q.../view...
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να επιθεωρήσουν τα αντικείμενα στους χώρους που αναφέρονται στον Κατάλογο από την Πέμπτη 27/11 μέχρι και την Τετάρτη 3/12/2025 (εκτός Σάββατο/Κυριακή) μεταξύ 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. καθώς και το πρωί του Πλειστηριασμού μεταξύ 7:30-8:30 π.μ. (Λευκωσία μόνο).
Δείτε φωτογραφίες και όλες τις πληροφορίες στην ανάρτηση: