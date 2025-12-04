Καιρός: Δεν BYRONει – Πέφτει η θερμοκρασία και έρχονται βροχές, ισχυροί άνεμοι και η πλέον κολλητή μας, η σκόνη

Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία BYRON, αναμένεται να επηρεάσει το νησί από το βράδυ της Παρασκευής. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι λίγο ταραγμένη και στα υπόλοιπα παράλια λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Παρασκευή, ο καιρός αρχικά θα είναι μερικώς συννεφιασμένος. Σταδιακά όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο τοπικά να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, και τοπικά ισχυροί, 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, και τοπικά μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ σταδιακά και κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία μέχρι την Δευτέρα θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.