Άρωμα που κρατάει για πάντα - Αυτά τα τέσσερα έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια

Για να αποφύγετε λάθη στις αγορές σας, συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα αρώματα με πραγματικά εντυπωσιακή διάρκεια. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη πριν αγοράσουμε ένα άρωμα είναι η σταθερότητά του. Εκτός από την προβολή του αρώματος και φυσικά τη μυρωδιά του, η διάρκεια πάνω στο δέρμα είναι καθοριστική για όσους θέλουν να μυρίζουν υπέροχα όλη μέρα.

Τα τέσσερα αρώματα με την περισσότερη διάρκεια

212 NYC-Carolina Herrera

Ένα από τα πιο κλασικά αρώματα της Carolina Herrera, το 212 NYC, είναι δροσερό, κομψό και με εξαιρετική διάρκεια στις περισσότερες επιδερμίδες. Δημιουργήθηκε το 1996 από την κόρη της αρωματοποιού, την Carolina Junior, και είναι εμπνευσμένο από το lifestyle της Νέας Υόρκης, ως ένα άρωμα μοντέρνο, νεανικό και προσιτό στον κόσμο.

Lady Million-Paco Rabanne

Το Lady Million, από τον οίκο Paco Rabanne, αποτελεί επίσης μια ξεχωριστή επιλογή. Το φρουτώδες λουλουδάτο άρωμα χαρακτηρίζεται ως «η απόλυτη έκφραση πλούτου και κομψότητας». Sexy και ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο όπως είναι, δημιουργήθηκε για τη δυναμική γυναίκα που νιώθει πως ο κόσμος βρίσκεται στα πόδια της. Αποτελείται από λευκά λουλούδια, φρουτώδεις γλυκές νότες. Εντυπωσιακό είναι επίσης το μπουκάλι του που είναι εμπνευσμένο από το διάσημο διαμάντι Regent, ένα πολύτιμο πετράδι που εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Omnia Amethyste- Bvlgari

Το Omnia Amethyste, από τη Bvlgari, προσφέρει ένα λεπτό αλλά αισθησιακό άρωμα που υπόσχεται μεγάλη διάρκεια. Σχεδιασμένο για γυναίκες με νεανικό πνεύμα και διακριτική θηλυκότητα, αφήνει μια απαλή, κομψή και μακράς διάρκειας αρωματική υπογραφή. Το Bvlgari Omnia Amethyste αποπνέει τη λεπτή λάμψη και την εκλεπτυσμένη κομψότητα του αμέθυστου, προσφέροντας ένα σύνθετο και εκλεπτυσμένο άρωμα που θυμίζει κήπους ίριδας ντυμένους με μία πρωινή δροσιά.

Love Story-Chloé

Το Love Story της Chloé ξεχωρίζει για το όνομά του και την προσωπικότητά του. Περιγράφεται ως «η πιο έντονη έκφραση θηλυκότητας, η δήλωση της ελευθερίας και η πιο σύγχρονη εκδοχή της τέχνης της γοητείας». Το άρωμα αυτό δημιουργήθηκε για τη γυναίκα που μαγεύει και γοητεύει φυσικά όποιον επιθυμεί. Είναι ένα άρωμα για εκείνες που ακτινοβολούν χάρη και αγαπούν την ανεξαρτησία τους.

Πηγή: bovary.gr