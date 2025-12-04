Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

 04.12.2025 - 20:08
Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, καθώς και τον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, στο Κίεβο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Μήνυμα στήριξης ΠτΔ προς Ζελένσκι - «Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει εισβολή και κατοχή»

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Κίεβο, το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών που αποτελεί ένα ειδικό Κέντρο για αποκατάσταση απαχθέντων παιδιών από τη Ρωσία τα οποία επαναπατρίσθηκαν.

Κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για το έργο και τις προσπάθειες του Κέντρου καθώς και για το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά έχουν απαχθεί ενώ μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 1876 παιδιά.

Ο επικεφαλής του Κέντρου εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη στάση της Κύπρου αναφορικά με το χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε, επίσης, ενδελεχώς από οικογένεια οκτώ παιδιών και τους κηδεμόνες τους για το δράμα που έχουν βιώσει με την απαγωγή τους και τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι τον επαναπατρισμό τους στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από πλευράς του υπογράμμισε τη ξεκάθαρα ανθρωπιστική πτυχή του θέματος, καταδικάζοντας τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα, και σημειώνοντας ότι η Δημοκρατία στηρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου και θα στηρίξει και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Προσκάλεσε, επίσης, τα οκτώ παιδιά και τους κηδεμόνες τους να επισκεφθούν για δύο εβδομάδες την Κύπρο, σε χρόνο που θα κρίνει η οικογένεια.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χάρισε δώρα στα παιδιά.

Μετά την επίσκεψη του στο Κέντρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, όπου υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Ναού. Ο Ναός Αγίας Σοφίας αποτελεί σύμβολο της Ορθόδοξης παράδοσης και του πολιτισμού της Ουκρανίας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από το Κίεβο για την Πολωνία σιδηροδρομικώς απόψε και αύριο θα επιστρέψει από την Πολωνία στην Κύπρο.

Δείτε φωτογραφίες

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Μέγα σκάνδαλο στα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε «αξιωματούχο» της «πρωθυπουργίας» - Δεν πίστευαν τι βρήκαν σπίτι του
Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία
Λέτε να ξανακάνει... πάταγο η Πάφος; «Νοσοκομείο» η Γιουβέντους πριν το μεταξύ τους ματς
VIDEO: Πώς οι απατεώνες εξαπατούσαν με τις «θεραπείες» από Κύκκο - Οι συνταγές και το γνωστό όνομα που χρησιμοποίησαν
Η «έκρηξη» του Μαυρίκιου μετά τα σχόλια για τη σεξουαλικότητα του: «Αφήστε μας να αναπνεύσουμε – Μην πληγώσετε το παιδί μας»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Βουλή αφαίρεσε την ευχέρεια που είχε το Υπουργικό να παραχωρεί κυπριακή ιθαγένεια σε επενδυτές μετά τον σάλο με το ΚΕΠ

 04.12.2025 - 19:55
Επόμενο άρθρο

Στη χώρα των Αποββλακούμ

 04.12.2025 - 20:23

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 20:08
«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης

«Χτύπημα» κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Το κυπριακό «FBI» ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης

  •  04.12.2025 - 17:40
Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

Συντάξεις και τιμητικά επιδόματα: Μπαίνουν νωρίτερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων ενόψει εορτών – Δείτε την ημερομηνία

  •  04.12.2025 - 17:15
Μέγα σκάνδαλο στα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε «αξιωματούχο» της «πρωθυπουργίας» - Δεν πίστευαν τι βρήκαν σπίτι του

Μέγα σκάνδαλο στα κατεχόμενα - Χειροπέδες σε «αξιωματούχο» της «πρωθυπουργίας» - Δεν πίστευαν τι βρήκαν σπίτι του

  •  04.12.2025 - 16:40
Μεταναστευτικό: Τι αλλάζει για αιτητές ασύλου που παρανομούν - Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών - Χαιρετίζει το υφυπουργείο

Μεταναστευτικό: Τι αλλάζει για αιτητές ασύλου που παρανομούν - Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών - Χαιρετίζει το υφυπουργείο

  •  04.12.2025 - 18:45
Στη χώρα των Αποββλακούμ

Στη χώρα των Αποββλακούμ

  •  04.12.2025 - 20:23
Λέτε να ξανακάνει... πάταγο η Πάφος; «Νοσοκομείο» η Γιουβέντους πριν το μεταξύ τους ματς

Λέτε να ξανακάνει... πάταγο η Πάφος; «Νοσοκομείο» η Γιουβέντους πριν το μεταξύ τους ματς

  •  04.12.2025 - 19:46
Δεν μας έφταναν οι απομιμήσεις τσαντών, τώρα ήρθε η «μαϊμού» βότκα – Τι να προσέξετε στις αγορές σας – Δείτε φωτογραφίες

Δεν μας έφταναν οι απομιμήσεις τσαντών, τώρα ήρθε η «μαϊμού» βότκα – Τι να προσέξετε στις αγορές σας – Δείτε φωτογραφίες

  •  04.12.2025 - 17:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα