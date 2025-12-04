Φανερά συγκινημένος ο ΠτΔ – Συνάντησε παιδιά που είχαν απαχθεί από τη Ρωσία και επαναπατρίστηκαν στην Ουκρανία – Δείτε φωτογραφίες

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα, στο Κίεβο, το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών που αποτελεί ένα ειδικό Κέντρο για αποκατάσταση απαχθέντων παιδιών από τη Ρωσία τα οποία επαναπατρίσθηκαν.

Κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για το έργο και τις προσπάθειες του Κέντρου καθώς και για το γεγονός ότι χιλιάδες παιδιά έχουν απαχθεί ενώ μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί 1876 παιδιά.

Ο επικεφαλής του Κέντρου εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη στάση της Κύπρου αναφορικά με το χθεσινό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε, επίσης, ενδελεχώς από οικογένεια οκτώ παιδιών και τους κηδεμόνες τους για το δράμα που έχουν βιώσει με την απαγωγή τους και τις προσπάθειες που έγιναν μέχρι τον επαναπατρισμό τους στην Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από πλευράς του υπογράμμισε τη ξεκάθαρα ανθρωπιστική πτυχή του θέματος, καταδικάζοντας τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα, και σημειώνοντας ότι η Δημοκρατία στηρίζει τις προσπάθειες του Κέντρου και θα στηρίξει και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Προσκάλεσε, επίσης, τα οκτώ παιδιά και τους κηδεμόνες τους να επισκεφθούν για δύο εβδομάδες την Κύπρο, σε χρόνο που θα κρίνει η οικογένεια.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χάρισε δώρα στα παιδιά.

Μετά την επίσκεψη του στο Κέντρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μετέβη στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας, όπου υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών του Ναού. Ο Ναός Αγίας Σοφίας αποτελεί σύμβολο της Ορθόδοξης παράδοσης και του πολιτισμού της Ουκρανίας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από το Κίεβο για την Πολωνία σιδηροδρομικώς απόψε και αύριο θα επιστρέψει από την Πολωνία στην Κύπρο.

