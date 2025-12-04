Στη χώρα των Αποββλακούμ

Μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι πλέον, τέρμα πια οι έγνοιες, προβλήματα και η ανησυχίες. Η Μονή Αββακούμ επαναλειτουργεί υπό νέα διεύθυνση (σαν περίπτερο ή σκυλάδικο) με προσωπικό και ιδιοκτησία έτοιμους να αφήσουν πίσω τους το κακό παρελθόν. Ή έτσι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν. Ή να πιστέψετε.

Αν υπάρχει ένα πράγμα που μας χαρακτηρίζει ως λαό είναι αναμφίβολα η βραχύβια μνήμη. Ή ορθότερα η επιλεκτικά βραχύβια μνήμη μας καθώς δείχνουν να ξεχνάμε βολικά μόνο ότι δεν μας συμφέρει. Γι’ αυτό και το «Δεν Ξεχνώ» εκτός από ξεπερασμένο σύνθημα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως διαβολικό αυτοτρολάρισμα.

Η διαβόητη Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι απασχόλησε την επικαιρότητα τον περασμένο Μάρτιο όταν αποκαλύφθηκε ότι το boy band καλόγερων που τη λειτουργούσε επιδίδονταν σε συστηματική εξαπάτηση των πιστών με θαύματα-μαϊμού (λες και υπάρχει άλλο είδος, τέλος πάντων), βιαιοπραγίες σε βάρος του προσωπικού, παράνομες παρακολουθήσεις με κάμερες, σεξουαλικά όργια και παράλογο (και παράνομο) πλουτισμό - και όχι απαραίτητα μ’ αυτή τη σειρά. Ο Νεκτάριος και η παρέα του υπόσχονταν θαυματουργές θεραπείες με το αζημίωτο αποσπώντας υπέρογκα ποσά από το ποίμνιο (που υπάρχει λόγος που ονομάζεται έτσι) ενώ pièce de résistance του Οσίου θεωρούνταν το θαυματουργό... γκάστρωμα γυναικών και μάλιστα με το σεξ προαιρετικό (μιλάμε για πολύ κρίνο). Με τη συχνότητα που έβγαινε ο Νεκτάριος για να διατυμπανίσει τα «θαύματα» στις πάντα πρόθυμες τηλεοπτικές εκπομπές, υπολογίζεται πως ο τύπος έλυσε single-handedly το δημογραφικό μέσα σε λίγους μήνες!

Με CEO τον Νεκτάριο η Μονή Αββακούμ από ένα παρατημένο γκρεμούλι μετατράπηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα στο πιο πετυχημένο startup του νησιού με τζίρο που θα ζήλευε και fintech που ξεπλένει χρήμα μεξικάνικων καρτέλ! Κι όλα δούλευαν ρολόι (με έμφαση στο «δούλεμα”) μέχρι ο big boss Ησαΐας έμαθε από κάποιο πουλάκι (τώρα αν ήταν το Άγιο Πνεύμα ή κάποιο από τα καλογερικά που πρωταγωνιστούν στα επίμαχα βίντεο, θα σας γελάσω) ότι οι καλόγεροι δεν παρέδιδαν στην corporate Μητρόπολη Ταμασού όλα τα έσοδα της Μονής αλλά τσέπωναν πολλά απ’ αυτά αγοράζοντας διαμερίσματα στην Αθήνα και αλλού. Ας πούμε πως ο Ησαϊας δεν... χόρεψε ακριβώς κι απ’ τη χαρά του. Τη συνέχεια φαντάζομαι τη θυμάστε: εισβολή κουκουλοφόρων στη Μονή, απαγωγές, ανακρίσεις παρουσία ακροδεξιών πολιτικών, 800 χιλιάρικα σε κρυμμένο χρηματοκιβώτιο, κρυφές κάμερες, ομοφυλοφιλικό σεξ, στήσιμο «θαυμάτων”, ξύλο, υστερίες, αλληλοκατηγορίες για μίζες (“τα φάρμακά σας γέροντα”), συλλήψεις, δικαστήρια, Ιερά Σύνοδος, ξήλωμα - κανονική σειρά μυθοπλασίας, βέβαια πιο κοντά στο The Sopranos παρά στον «Ιησού από τη Ναζαρέτ”!

Η Μονή Αββακούμ επαναλειτούργησε το απόγευμα της Δευτέρας, υπό νέα διεύθυνση, και εννοείται πως ήταν κατάμεστη, εννοείται πως οι πιστοί ήταν ενθουσιασμένοι με την επαναλειτουργία και εννοείται πως όλοι, μα όλοι, είναι διατεθειμένοι να ξεχάσουν ό,τι έγινε. Σαν. Να. Μην. Συνέβη. Ποτέ. Μάλιστα κάποιοι πιστοί δήλωναν με περισσή χαρά στην κάμερα πως «ο Άγιος είναι εδώ και όλοι πρέπει να έρθουν να τον δουν» πηγαίνοντας την κλισεδιάρικη φράση «είμαστε άξιοι της μοίρας μας» σε άλλο επίπεδο. Ο κόσμος θέλει να πιστέψει. Θέλει να ακουμπήσει 15.000 ευρώ για μια δήθεν θεραπευτική εικόνα παρά ας πούμε να τα δωρίσει σε ένα νοσοκομείο για να καλύψει πραγματικές ανάγκες αληθινών γιατρών που actually θεραπεύουν. Θέλει να εξαπατηθεί από λαμόγια με ράσα, κρυφά χρηματοκιβώτια και διαμερίσματα στο όνομά τους. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τους εμποδίσουμε να αποχωριστούν τα σκληροδουλεμένα ευρώ τους;

Και το πιο εχμ.. θεϊκό; Μια μέρα μετά την επαναλειτουργία της Μονής έσκασε η είδηση ότι η Ιερά Μονή Κύκκου είναι έξαλλη με κάτι απατεώνες που πουλούν διαδικτυακά δήθεν θαυματουργές κρέμες με «μυστική συνταγή, κρυφή επί γενεές» που θεραπεύουν άμεσα την αρθρίτιδα χρησιμοποιώντας το όνομα της Μονής και ενός ανύπαρκτου «Πάτερ Ανδρέα». Η Μονή χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα «ψευδή», «ανυπόστατα» και «χυδαία» ενώ κατήγγειλε την «οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων που υποφέρουν». Ναι, αλήθεια., έτσι είπαν. Την... «οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων που υποφέρουν». Η Μονή Κύκκου, ο CEO της οποίας κυκλοφορεί με αυτοκίνητο... 300.000 ευρώ!

Από την άλλη, τι να μας έλεγαν; Ότι πρακτικά τα πήραν στο (ιερό) κρανίο γιατί οι απατεώνες με τις κρέμες χρησιμοποιούν το brand της Μονής χωρίς να καταβάλλουν δικαιώματα ή έστω μερίδιο από τα έσοδα; Ότι η Εκκλησία της Κύπρου, η οποία έχει χτίσει μια αυτοκρατορία αιώνων πάνω στην ελπίδα, τον φόβο και την ανάγκη του ανθρώπου για θεραπεία μέσω ταμάτων, κεριών και λειψάνων, σοκάρεται επειδή κάποιος άλλος προσπάθησε να κάνει ακριβώς το ίδιο, δηλαδή να πουλήσει ελπίδα με το βαζάκι; Βλέπετε το «θαυματουργό φάρμακο» όταν πωλείται στο παγκάρι λέγεται «λάδι του Αγίου» και είναι ευλογημένο. Όταν πωλείται στο ίντερνετ εκτός franchise ως «θαυματουργή κρέμα», είναι απάτη. Ποια είναι η διαφορά είπαμε;

Ηθικό δίδαγμα: Αν πρόκειται να εξαπατήσεις για ιερό σκοπό μην αφήσεις απ’ έξω τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δεν το παίρνουν καλά.